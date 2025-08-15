PM Narendra Modi ने तेल का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी, डॉक्टर से जानिए कौन सा तेल खाना है फायदेमंद

PM Modi Speech on Obesity: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त को लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है. इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश जश्म के माहौल में डूबा रहा है. इसके साथ ही हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों को मोटापे की समस्या से बचाव करने के बारे में बात की है. भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मोटापा देश के लिए एक संकट है. उन्होंने मोटापा कंट्रोल करने के लिए लोगों से अपनी डाइट बेहतर करने और खाने में तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी है.

मोटापे को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी

"मोटापा बहुत बड़ा संकट बन रहा है. जानकार कहते हैं कि आने वाले सालों में हर तीसरे में से एक मोटापे का शिकार होगा. हमें मोटापे से बचना होगा. परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा, तो 10 पर्सेंट ही आएगा और 10 पर्सेंट कम ही इस्तेमाल करेंगे. हम मोटापे की बीमारी को हराने में मदद करें."

मोटापे से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल के साथ अपने खान-पान का भी खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही आप किस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन सा तेल आपके लिए बेस्ट है इसको लेकर डॉ नरेश त्रेहान ने बताया है कि खाने के लिए कौन सा तेल बेस्ट है.

खाने के लिए कौन सा तेल है बेहतर (Best Cooking Oil For Cooking)

डॉक्टर त्रेहान ने बताया सफेद बटर यलो बटर से बेहतर है. क्योंकि यलो बटर प्रोसेस्ड है. वहीं उन्होंने वन्स्पति ऑयल यानि की डालडा को बेहद खराब बताया है. डॉ त्रेहान ने बताया कि लिक्विड फैट सॉलिड फैट से बेहतर है. वहीं जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट करते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा सबसे कम होते हैं. ऐसे में लोग सोचते हैं कि क्योंकि इनका खाना ऑलिव ऑयल में बनता है इसलिए ये बेस्ट है.

डॉ ने आगे बताया कि सनफ्लावर ऑयल, राइस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो या फिर ऑलिव ऑयल इनका सेवन क्या जा सकता है. बात करें ऑलिव ऑयल की तो ये बहुत महंगा होता है. जो आपकी जेब का खर्च बढ़ा देता है. ऐसे में डॉक्टर ने सुझाव दिया कि कोई भी तेल है जिसका आप सेवन करते हैं उसे 6 महीने में रोटेट कर देना चाहिए. क्योंकि हर तेल में कोई ना कोई खामी है. कोई ऐसा मैटेरियल है जो सेहत को नुकसना पहुंचा सकता है. ऐसे में जब आप समय-समय पर तेल को बदलते रहते हैं तो उस तेल की खामी को दूसरे तेल में पाए जाने वाले हेल्दी तत्व कवर कर देते हैं.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कश्मीर और बंगाल में सबसे ज्यादा हार्ट से जुड़ी परेशानियों के केस सामने आते हैं. क्योंकि दोनों ही जगहों पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ऐसे में अगर आप हर एक समय के बाद अपने तेल को रोटेट करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

