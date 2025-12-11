विज्ञापन
विशेष लिंक

पेट खराब होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

Pet Kharab Hone Par Kya Khana Chaiye Kya Nahi: पेट खराब होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है और भूख भी लगती है लेकिन कुछ भी खाने पर ये समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका पेट अगर खराब है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए.

Read Time: 5 mins
Share
पेट खराब होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?
पेट खराब होने पर क्या खाएं और क्या नहीं.

Pet Kharab Hone Par Kya Khana Chaiye Kya Nahi: आज हम बात कर रहे हैं पेट खराब होने की जो एक ऐसी आम प्रॉब्लम है जिसे हर किसी को कभी ना कभी झेलना पड़ता है. खासकर उन लोगों को जो बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो घर का बना खाना खाते हैं उनका पेट हमेशा ठीक ही रहता है. दरअसल पेट खराब होने की बहुत सारी वजह होती है. लेकिन एक बार जब पेट खराब हो जाए तो ऐसे समय कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सी चीजें खाई जाए और जो हमारे पेट के लिए अच्छी हो और जिसे खाकर पेट में कोई परेशानी ना हो. आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी खाने-पीने की चीजें बताएंगे जिसका सेवन आप पेट खराब होने पर बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं. यह 10 चीजें ना पेट के लिए सेफ है बल्कि यह पेट की खराबी को दूर करके उसे दोबारा पहले जैसा हेल्दी बनाने में भी बेहद मददगार साबित हो सकती हैं. 

पेट खराब होने पर क्या खाना चाहिए ( Pet Kharab Hone Par Kya Khana Chaiye)

ये भी पढ़ें: अगर मेरा Vitamin B12 और Vitamin D दोनों कम है तो मुझे क्या खाना चाहिए? यहां देखें पूरा डाइट चार्ट

मूंग दाल

आपको बता दें कि मूंग दाल की खिचड़ी पेट खराब होने पर खाना फायदेमंद होता है. पेट खराब होने पर आपको हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए जो आसानी से हजम हो जाए, ऐसे समय में मूंग दाल से बनी खिचड़ी का सेवन करना बहुत बढ़िया होता है. दही के साथ मूंग दाल खिचड़ी खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है.

दही और चावल

पेट खराब होने पर दही और चावल खाना भी बहुत फायदेमंद होता है. यह खाना भी पेट के लिए बहुत लाइट होता है जो आसानी से हजम हो जाता है. चावल में स्टार्च और दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं. यह दोनों ही चीजे पेट को ठीक करने में बहुत मदद करती हैं.

ओट्स 

पेट खराब होने पर ओट्स का सेवन भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल इस पर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जोकि पेट को ठीक करने में बहुत मदद करता है. हल्के गरम दूध में ओट्स डालकर खाने से पेट सही हो जाता है.

बेल का शरबत

पेट को सही करने में बेल का सेवन करना या इसका शर्बत पीना भी बहुत उपयोगी होता है, बेल का जूस फाइबर से भरपूर होता है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में रोज तिल खाने से क्या होगा? 1 दिन में कितने तिल खाएं, सफेद या काला कौन सा तिल है ज्यादा फायदेमंद, किन बीमारियों में फायदेमंद

गाजर का जूस 

गाजर का इस्तेमाल भी हाजमे को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है. इसका जूस पीने से भी पेट सही हो जाता है.

नारियल पानी

पेट खराब होने पर अक्सर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इस कमी की भरपाई करने के लिए नारियल पानी काफी मदद करता है. ये ना सिर्फ पानी की कमी को दूर करता है बल्कि यह शरीर को नेचुरल तौर पर इलेक्ट्रोलाइट पहुंचाने का भी बेहतरीन सोर्स होता है.

पपीता 

पेट खराब हो जाए तो पपीते का सेवन जरूर करें. इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है. कुछ दिन पपीते का सेवन करने से बिगड़ा हुआ हाजमा दुरुस्त हो जाता है.

केला

पेट खराब होने पर केला खाना भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. अगर आपके बार-बार लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें केला खाना आपको राहत देगा. केले में मौजूद पेक्टीन पेट को बांधने का काम करता है.

सेब 

पेट खराब होने पर सेब खाना भी बहुत अच्छा होता है. सेब में बहुत सारी विटामिन और मिनरल होने के साथ-साथ पेक्टिन और एंजाइम भी मौजूद होते हैं.

पेट खराब होने पर क्या नहीं खाना चाहिए 

पेट खराब होने पर कभी भी बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करने से बचना चाहिए. अनाज में नए चावल, काबुली चना और उड़द दाल का सेवन ना करें. फलों और सब्जियों में अंगूर, कटहल, बींस और बथुआ के सेवन करने से परहेज करें. दरअसल हाजमें की कमजोरी के कारण यह अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाती जिससे पेट की समस्या पहले से और ज्यादा बिगड़ जाती है. इसीलिए ऐसे समय पर उन सभी चीजों को परहेज करना चाहिए.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pet Kharab Hone Par Kya Khana Chaiye Kya Nahi, Loose Motions Hone Par Kya Khana Chaiye Kya Nahi, What You Should Eat When Stomach Is Upset, Pet Kharab Hone Par Doodh Pi Sakte Hai, Pet Kharab Hai Kya Khau Kya Nahi Khau
Get App for Better Experience
Install Now