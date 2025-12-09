सर्दियों में रोज तिल खाने से क्या होगा? 1 दिन में कितने तिल खाएं, सफेद या काला कौन सा तिल है ज्यादा फायदेमंद, किन बीमारियों में फायदेमंद

Til Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम शुरु होते ही हमारे घरों में दादी और नानी तिल से बनी चीजें बनाने में लग जाती हैं. तिल की गजक, लड्डू जैसी कई चीजें बनाती हैं क्योंकि तिल हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है. यही वजह है कि तिल को सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं तिल से जुड़े ही कुछ सवालों के जवाब.

रोजाना तिल खाने से क्या होता है ( Rojana Til Khane Se Kya Hota Hai)

तिल खाने में स्वादिष्ट होता है और साथ ही इसकी तासीर गर्म होती है जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये कैल्शियम का बेहतरीन स्त्रोत होता है इसलिए ये हमारी हड्डियों के भी फायदेमंद होता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में भी मदद करता है. इसके साथ ही ये हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है.

1 दिन में कितने तिल खाने चाहिए ( 1 Din Me Kitne Til Khane Chaiye)

जैसा की हमने पहले ही बताया कि इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये पेट की गर्मी को बढ़ा सकता है. वहीं इसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है इसलिए इसका ज्यादा सेवन वेट गेन की वजह बन सकता है. इसलिए, रोज़ाना केवल 1 से 2 चम्मच तिल खाना ही सही है.

स्वस्थ वयस्क के लिए रोज़ाना 1 से 2 चम्मच (लगभग 10-15 ग्राम) तिल खाना सुरक्षित और फ़ायदेमंद है.

सही समय: तिल का सेवन हमेशा सर्दियों के मौसम में और दोपहर के समय करना सबसे अच्छा होता है.

कौन सा तिल सेहत के लिए सबसे अच्छा है? ( Kaun Sa Til Sehat Ke Liye Sabse Accha Hai)

काला और सफेद तिल दो तरह के आते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि सेहत के लिए कौन सा तिल ज्यादा फायदेमंद है. आपको बता दें कि दोनों ही तिलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. दोनों में पाए जाने वाले पोषक तत्व थोड़े अलग-अलग होते हैं इसलिए आप अपनी सेहत और जरूरत के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं.

सफेद तिल की बात करें तो ये खाने में लाइट और स्वाद में माइल्ड होते हैं. इसलिए इनको पचाना भी आसान होता है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें कैल्शियम, हेल्दी फैट और हड्डियों को हेल्दी रखने वाले मिनरल्स पाए जाते हैं.

काले तिल की बात करें तो ये छिलके के साथ रहते हैं इसलिए इनको पचाने में पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन इसके छिलके में कई तरह के मिनरल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं. जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लो रहता है उनके लिए काले तिल का सेवन लाभदायक हो सकता है. इसमें आयरन पाया जाता है. इसके साथ ही बालों के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने में भी ये मदद करता है.

तिल कब नहीं खाना चाहिए? ( Til Kab Nahi Khana Chaie)

क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मी के मौसम में इसका सेवन नहीं करना चाहिए. इसका सेवन गर्मियों में करने से एसिडिटी, डायबिटीज, स्किन संबंधी समस्याएं और कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या भी हो सकती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और कुछ विशेष तिथियों पर तिल का सेवन या दान वर्जित माना जाता है.

तिल खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है? ( Til Khane Se Kaun-Kaun Si Bimari Theek Hoti Hai)

तिल (Sesame Seeds) किसी बीमारी को डायरेक्ट सही करने में मदद नहीं करता है, लेकिन यह शरीर को मजबूत बनाकर कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है. इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की कमज़ोरी (ऑस्टियोपोरोसिस) और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है. तिल में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हार्ट रोगों को जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. इसमें फाइबर पाया जाता है इसलिए इसका सेवन कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है और आयरन के कारण यह खून की कमी (एनीमिया) से लड़ने में भी मदद करता है.

काले तिल में कौन सा विटामिन होता है? ( Kale Til Me Kaun Sa Vitamin Hota Hai)

काले तिल में विटामिन ई और बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन (जैसे विटामिन B1) पाया जाता है. इसके अलावा काले तिल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, और फॉलेट जैसे कई अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं, जो पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.

काले तिल के साइड इफेक्ट क्या हैं? ( Kale Til Ke Side Effect Kya Hai)

काले तिल का ज्याजा सेवन करने से कई लोगों को एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, दस्त जैसी समस्या हो सकती है. इसके साथ ही वजन बढ़ना और ब्लड शुगर का कम होना या ब्लड प्रेशर का लो होने जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. खासकर प्रेगनेंट महिलाओं और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों (जैसे गुर्दे की पथरी, अपेंडिसाइटिस) वाले लोगों को इसका सेवन करने से पहले ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये पेट और आंतों में जलन पैदा कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)