Dadi Nani Ke Nuskhe: दस्त पर होने किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किसका नहीं, क्या खाने से मिलेगी राहत

Dadi Nani Ke Nuskhe: पुराने समय में जब भी किसी तरह की कोई छोटी-छोटी समस्या होती थी जैसे पेट दर्द, उल्टी, मतली या फिर पेट दर्द इस तरह की किसी भी समस्या का इलाज का हमारी दादी -नानी की रसोई में. रसोई में पाए जाने वाले कई मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते थे बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी बेहद लाभदायी होते हैं. कई बार कुछ गड़बड़ खा लेने से या फिर जिन लोगों के पेट सेंसटिव होता है या पाचन क्रिया सही नहीं रहती है तो उनको दस्त की समस्या हो जाती है. ऐसे में कुछ पुराने घरेलू नुस्खे इस समस्या को दूर करने में मदद कर देते हैं. तो चलिए जानते हैं दस्त की समस्या होने पर क्या घरेलू नुस्खे आपको आजमाने चाहिए. 

पेट खराब होने पर आप कई तरीकों से नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, आइए जानते हैं-

केला

पेट खराब होने पर बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है और दस्त बिल्कुल पतली पानी की तरह होती है. इस तरह की समस्या में आपको अपने खानपान का खास ख्याल रखना होता है. क्योंकि कई बार इस समस्या की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि किसी बड़ी समस्या की वजह भी बन सकता है. पेट खराब होने पर आप केले का सेवन करें. ये मल को बांधता है और दस्त की समस्या से राहत दिला सकता है. 

ब्रेड 

ब्रेड का सेवन भी दस्त की समस्या में फायदेमंद माना जाता है. ब्रड का सेवन भी मल को बांधने का काम करता है. ब्रेड मैदे से बनाया जाता है जो पेट में जाकर के मल को सख्त बनाने में मदद करता है. इसलिए पेट खराब होने पर आप सादी प्लेन ब्रेड का सेवन करें. 

पेट खराब होने पर क्या खाना चाहिए ( Pet Kharab Hone Par Kya Khana Chaiye)

मूंग दाल

पेट खराब होने पर लाइट चीजों का सेवन करना चाहिए. ऐसे में मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. ऐसे समय में मूंग दाल से बनी खिचड़ी का सेवन करना बहुत बढ़िया होता है. दही के साथ मूंग दाल खिचड़ी खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है.

दही और चावल

पेट खराब होने पर दही और चावल खाना भी बहुत फायदेमंद होता है. यह खाना भी पेट के लिए बहुत लाइट होता है जो आसानी से हजम हो जाता है. चावल में स्टार्च और दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं. यह दोनों ही चीजे पेट को ठीक करने में बहुत मदद करती हैं.

ओट्स 

पेट खराब होने पर ओट्स का सेवन भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल इस पर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जोकि पेट को ठीक करने में बहुत मदद करता है. हल्के गरम दूध में ओट्स डालकर खाने से पेट सही हो जाता है.

बेल का शरबत

पेट को सही करने में बेल का सेवन करना या इसका शर्बत पीना भी बहुत उपयोगी होता है, बेल का जूस फाइबर से भरपूर होता है.

पेट खराब होने पर क्या नहीं खाना चाहिए ?

पेट खराब होने पर कभी भी बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करने से बचना चाहिए. अनाज में नए चावल, काबुली चना और उड़द दाल का सेवन ना करें. फलों और सब्जियों में अंगूर, कटहल, बींस और बथुआ के सेवन करने से परहेज करें. दरअसल हाजमें की कमजोरी के कारण यह अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाती जिससे पेट की समस्या पहले से और ज्यादा बिगड़ जाती है. इसीलिए ऐसे समय पर उन सभी चीजों को परहेज करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

