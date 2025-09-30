पीले दांतों को मोतियों की तरह सफेद कर देंगे आपके किचन में पाई जाने वाली ये 2 चीजें, जानें कैसे करना है तैयार

Yellow Teeth Home Remedies: आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और ठीक से सफाई न करने की वजह से दांतों का पीला होना आम हो गया है. इससे न सिर्फ आत्मविश्वास में कमी आती है, बल्कि खुलकर हंसने में भी असहजता होती है. ऐसे में आयुर्वेद और विज्ञान में इसका बेहद सरल और प्रभावी समाधान मौजूद है. आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद की मानें तो, दांतों की सफाई केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए. लेकिन सबसे पहले जरूरी है रोजाना दो बार ब्रश करने की आदत डालना, पहले सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले. इससे दांतों पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया हटते हैं, जो पीलेपन की वजह होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आपके किचन में पाई जानें वाली कुछ चीजें आपको दांतों को सफेद करने में मदद कर सकते हैं.

दांतों को सफेद करने के लिए नींबू और सोडा

आयुष मंत्रालय के अनुसार, दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दोनों चीजें अधिकतर हर रसोई में मौजूद होती हैं और इनका इस्तेमाल करने से कुछ ही हफ्तों में अच्छे नतीजे दिखने लगते हैं. बेकिंग सोडा में मौजूद नेचुरल स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज दांतों से हल्की परत को धीरे-धीरे साफ करती हैं, जबकि नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड दाग-धब्बों को हल्का करता है और दांतों में चमक लाता है. इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार अपनाना ही काफी होता है.

कैसे करें तैयार

इसे तैयार करने का तरीका भी बेहद आसान है. एक छोटी कटोरी में चुटकी भर बेकिंग सोडा लें और उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं. जब दोनों चीजें मिलकर पेस्ट जैसा बन जाएं, तो इसे अपने टूथब्रश की मदद से दांतों पर धीरे-धीरे रगड़ें. दो से तीन मिनट तक हल्के हाथों से ब्रश करें और फिर सादा पानी से कुल्ला कर लें. ध्यान रखें कि इस उपाय का ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा या नींबू दांतों की बाहरी परत यानी इनैमल को नुकसान पहुंचा सकता है.

इसके अलावा, पीलेपन को दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल भी अच्छा विकल्प हो सकता है. आयुर्वेद में नमक को एक प्रभावशाली 'क्लीनिंग एलिमेंट' माना गया है. हफ्ते में दो से तीन बार, बहुत कम मात्रा में नमक लेकर दांतों को साफ किया जाए तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है. इससे ना सिर्फ पीलापन कम होता है, बल्कि मुंह से आने वाली दुर्गंध में भी राहत मिलती है.

आखिर में एक बात ज़रूर याद रखें- दांतों की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है. जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही दांतों की भी रोजाना सफाई जरूरी है. और जब इसमें आयुर्वेद और घरेलू विज्ञान की मदद ली जाए, तो इसका फायदा दोगुना हो सकता है.

दांतों को सफेद और मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं ( Food Items that can Whiten Your Teeth Naturally)

1. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स: आप दांतों को हेल्दी रखने के लिए दूध, दही, पनीर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं. ये इनेमल को मजबूत बनाने में मदद करता है. हर रोज 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही का सेवन जरूर करें.

2. सेब, गाजर और खीरा: इन सब्जियों को जब आप चबाकर खाते हैं तो यह दांतों के लिए ब्रश की तरह काम करता है. साथ ही ये दांतों की सतह से प्लाक हटाते हैं और मसूड़ों की मालिश करते हैं.

3. बादाम और अखरोट: बादाम और अखरोट में कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है, जो दांतों को मजबूत करता है. इसको चबाने से लार बनती है जो बैक्टीरिया को हटाती है.

4. पत्तेदार हरी सब्जियां: आप पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. इनमें कैल्शियम, फोलेट और आयरन होता है, जो मसूड़ों और दांतों के लिए फायदेमंद होता है.

5. संतरा, नींबू, और आंवला जैसे विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करने से मसूड़ों में सूजन और खून को आना रोकने में मदद करता है. इनमें पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स oral infections से बचाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)