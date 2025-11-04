पीले दांतो को मोतियों की तरह सफेद बनाएगी एक चुटकी हल्दी, Dr. Hansaji ने बताया कैसे और कब करना है इस्तेमाल

विज्ञापन
Yellow Teeth Home Remdies: दांतों पर जमा पीली परत को चुटकियों में मोतियों की तरह सफेद कर देगी एक चुटकी हल्दी. डॉक्टर हंसाजी ने बताया कैसे और कब करना है इस्तेमाल.

Yellow Teeth Home Remedies: एक चुटकी हल्दी दांतों को दूध की तरह कर देगी सफेद.

Yellow Teeth Home Remedies: आपकी मुस्कान आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है. लेकिन कई बार लोग खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं और इसकी एक वजह होती हैं उनके दांतों पर जमा पीली परत, जो उनकी मु्स्कान को फीका कर देती है. दांतों पर जमा पीली परत ना सिर्फ आपके लुक्स को प्रभावित करती है बल्कि आपका सेल्फ कांफिडेंस को भी कम कर सकती है. लोग दांतों को साफ करने के लिए दोनों टाइम पर ब्रश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई खासा असर नहीं पड़ता है. वहीं बाजार में भी कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो दांतों पर जमा पीली परत को हटाने का दावा करते हैं लेकिन ये पूरी तरह से असर नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आप इस समस्या से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं. इसमें आपके बेहद काम आ सकती है हल्दी.

हल्दी हमारे देश में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है. इसे हम खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए, जख्म को ठीक करने के लिए और इनफेक्शन या कोल्ड के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. लेकिन आज हमें डॉक्टर हंसाजी बताएंगी कि कैसे हल्दी आपके दांतों को सफेद बनाने में मदद करती है. आयुर्वेद में हल्दी को एक शक्तिशाली कज़र माना गया है. यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है. डाइजेशन सुधारती है और ब्लड को भी शुद्ध करती है. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी क्लज़िंग और एंटीबक्टीरियल प्रॉपर्टी को हम अपने ओरल केयर के लिए यूज करते हैं. स्टडीज में यह पाया गया है कि हल्दी में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूबिन. उसकी मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से यह बहुत सी डेंटल प्रॉब्लम्स में मदद करता है. जैसे दांतों में कीड़े, गम्स के इनफेक्शन, टूथ डीके, ब्लक फॉरेशन, ओरल कैंडीडाइसिस, कैंसरस लेसंस और टीथ वाइटनिंग. 

हल्दी कैसे हटाती है दांतों का पीलापन

रिसर्च कहता है कि दुनिया में लगभग 3.5 मिलियन लोग ओरल डिजीज से सफर करते हैं. अब सवाल तो यह है कि हल्दी खुद इतनी ब्राइट येलो है. वो दांतों को कैसे सफेद बना सकती है? इसका जवाब है कि हल्दी एक माइल्ड एग्रेसिव है. मतलब दांतों के ऊपर के स्ट्स को धीरे से स्क्रब करके हटा देती है और दांत प्राकृतिक रूप से ज्यादा सफेद लगते हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल

हल्दी से टीथ व्हाइटनिंग के दो आसान से तरीके हैं.

टर्मरिक पेस्ट मेथड

इसके लिए आप हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर लीजिए और पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए. इसे अपने टूथब्रश पर लगा लीजिए और 2 मिनट तक धीरे-धीरे दांतों को ब्रश कीजिए. फिर अच्छे से धो लीजिए. यह रेमेडी एक हफ्ते में दो-तीन बार भी आप कर सकते हैं. आपको दांतों की ब्राइटनेस में फर्क नजर आएगा. 

टर्मरिक और कोकोनट ऑयल पेस्ट

एक टीस्पून कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें थोड़ी हल्दी मिलाइए. अब इसे 510 मिनट तक मुंह में स्विच कीजिए. यह सिर्फ दांतों को सफेद ही नहीं बनाता बल्कि मुंह को डिटॉक्स करता है और हानिकारक बैक्टीरियास को निकाल देता है. कोकोनट ऑयल में लोरिक एसिड होता है जो मुंह के बैड बैक्टीरियास को काफी कम कर देता है. जब इसे हल्दी के साथ यूज करते हो तो वाइटनिंग और डिटॉक्स दोनों फायदे होते हैं. अगर आप रेगुलर और पेशेंट होकर हल्दी का यूज़ करेंगे धीरज से तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि दांत ज्यादा ब्राइट और हेल्दी दिखेंगे. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होते जो मार्केट के वाइटनिंग पेस्ट में होते हैं. मतलब इससे ना तो इनेमल डैमेज होगा और ना सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी. 

बस याद रखिए कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है. इसके रेगुलर यूज से ही आपको एक हेल्दी ब्राइट स्माइल मिलेगी. तो हल्दी से अपनी स्माइल को खूबसूरत बनाइए और हमेशा हंसते रहिए.

