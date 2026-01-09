रोजाना के ये 5 छोटे-छोटे बदलाव, बेहतर लाइफस्टाइल नींव, डॉक्टर ने बताया सुबह से लेकर शाम तक रूटीन

Daily Routine Small Changes: 2026 की शुरुआत से ही हम सभी ने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया है कि इस साल मीठा बंद करना है, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है और पूर्ण रूप से सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो ये सारे वादे पिछले साल भी किए थे और उस से पिछले साल भी, पर कितने प्रतिशत लोग इन वादों पर खरे उतरते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है. दरअसल, लंबे समय तक हेल्दी रहने की नींव डेली रूटीन के छोटे-छोटे बदलावों से रखी जाती है ना कि इंस्टाग्राम की किसी रील को फॉलो कर के. जोटा हेल्थकेयर के ग्रुप सीईओ, डॉ. सुजीत पॉल ने बताया कि रोजाना के कुछ बदलाव से सेहत को क्या फायदे मिलते हैं?

यह भी पढ़ें:- पेट साफ नहीं हो रहा? रात को सोते समय इस चीज को पानी में मिलाकर पिएं, सुबह उठते ही पेट हो जाएगा साफ

दिन की शुरुआत

डॉ. सुजीत पॉल के मुताबिक, दिन की शुरुआत हमेशा एक गिलास गुनगुने पानी से करें, थोड़ी चहलकदमी करें, शरीर को हिलाएं डुलाएं, स्ट्रेच करें, इस से शरीर एक्टिव होता है और आने वाले दिन के लिए तैयार होता है. ये छोटे कदम, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है. नाश्ते में चाय की जगह कुछ हरा भरा, प्रोटीन युक्त खाना खाएं.

आज कई बीमारियां जीवनशैली से जुड़ी हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थकान, एसिडिटी आदि. इनमें से कई समस्याओं को दवाओं के साथ-साथ दिनचर्या सुधारकर भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. समय पर भोजन करना, बहुत देर तक भूखे न रहना और रात का खाना हल्का रखना, ये आदतें दवाओं की जरूरत को कम करने में मदद करती हैं.

लगातार बैठकर काम करना अब सामान्य हो गया है, लेकिन शरीर इसके लिए नहीं बना. हर एक घंटे में दो–तीन मिनट खड़े होकर चलना, सीढ़ियां इस्तेमाल करना या फोन कॉल खड़े होकर लेना, ये छोटे बदलाव मांसपेशियों, रीढ़ और दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

नींद को अक्सर हम काम के बाद बचा हुआ समय मान लेते हैं, लेकिन अपर्याप्त नींद वजन बढ़ने, इम्यूनिटी कम होने और हार्मोन असंतुलन की बड़ी वजह है. रोज एक ही समय पर सोना-जागना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना और कैफीन का सीमित सेवन, ये आदतें नींद की गुणवत्ता सुधारती हैं.

पानी कम पीना थकान, सिरदर्द और झूठी भूख का कारण बन सकता है. दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीने की आदत डालें. इसके साथ ही हर भूख को जंक फूड से शांत करने की बजाय फल, भुने चने या नट्स जैसे सरल विकल्प अपनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.