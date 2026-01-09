Prada ने लॉन्च किया 'चाय की खुशबू' वाला Perfume, जानें कितनी होगी एक बोतल की कीमत

Prada launches chai scented perfume: प्राडा (Prada) ने हाल ही में एक ऐसा परफ्यूम लॉन्च किया है जो चाय लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. अगर आप चाय के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकती है. बता दें कि अब आप सिर्फ चाय पी ही नहीं, बल्कि उसकी खुशबू 'पहन' भी सकते हैं. दरअसल, प्राडा ने अपनी मशहूर Les Infusions कलेक्शन में नया परफ्यूम शामिल किया है, जिसका नाम है Infusion de Santal Chai. जैसा कि नाम से साफ है, इस परफ्यूम से आपको चाय की गर्म, आरामदायक और सुकून देने वाली खुशबू वाली है.

कंपनी के अनुसार, यह परफ्यूम Woody और Milky Fragrance Family का हिस्सा है. इसमें चाय के मसालेदार और क्रीमी फ्लेवर की झलक मिलती है. साथ ही इसमें हल्की सी सिट्रस खुशबू और मस्क का सॉफ्ट टच भी है, जो इसे और ज्यादा कंफर्टिंग बनाता है. इसे लगाने पर ऐसा महसूस होता है, जैसे ठंड के मौसम में गर्म चाय का कप हाथों में लेकर बैठने का सुकून मिल रहा हो. यानी यह खुशबू सिर्फ एक फ्रेगरेंस नहीं, बल्कि एक एहसास देने की कोशिश करती है.

कितनी है एक बोतल की कीमत?

बात अगर कीमत की करें, तो प्राडा के अनुसार, यह कोई आम परफ्यूम नहीं, बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट है. प्राडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कीमत करीब 190 डॉलर, यानी भारतीय कीमत के हिसाब से लगभग 17,000 रुपये से ज्यादा बताई गई है.

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्राडा ने भारत से जुड़ी किसी चीज से प्रेरणा ली हो. इससे पहले ब्रांड ने मिलान फैशन शो में ऐसी चप्पलें पेश की थीं, जो भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों जैसी लगती थीं. उस समय इस पर काफी चर्चा हुई थी. हालांकि, यह साफ है कि भारत की संस्कृति और यहां का लाइफस्टाइल अब ग्लोबल ब्रांड्स को लगातार आकर्षित कर रहा है. खासकर प्राडा के इस नए 'चाय परफ्यूम' का आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ऐसे में अगर आप भी चाय लवर हैं, तो अपने लिए इस परफ्यूम को जरूर खरीद सकते हैं.