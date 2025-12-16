Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं प्रोटीन से भरपूर पराठा, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में क्या बनाया जाए, ये सवाल हर मां के जहन में रहता है. वो अपने बच्चे को कुछ ऐसा खिलाना चाहती है जो हेल्दी और टेस्टी हो और उसके बच्चे को पसंद भी आए. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए क्या टिफिन में बनाना है इसके लिए सोचते रहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी है जो आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी. ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि आप घर में नाश्ते में भी सभी लोगों के लिए बना सकते हैं.

पराठे हालांकि हर सीजन में ही खाया जाता है. लेकिन सर्दियों में पराठे खाने का मजा ही अलग होता है. तो चलिए आपको बताते हैं बेसन और प्याज से बने टेस्टी पराठे. ये रेसिपी मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. बता दें कि ये पराठे केवल खाने में स्वादिष्ट ही नहीं है बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो बेसन में पाए जाने वाले कॉर्ब्स और प्रोटीन आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ ही पेट को लंबे समय तक भरा भी रखते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी.

बेसन प्याज का पराठा बनाने के लिए सामग्री

2 कप आटा

1 टेबल स्पून तेल

स्वादानुसार नमक

पानी ( आटा गूंथने के लिए)

स्टफिंग के लिए

4 प्याज ( बारीक कटी हुई)

नमक स्वादानुसार

1 कप बेसन

सोयाबीन ( बारीक वाली भीगी हुई)

1 छोटा चम्मच अदरक ( कद्दूकस किया हुआ)

1 छोटा चम्मच हरी मिर्च ( बारीक कटी हुई)

1 छोटे चम्मच हरी धनिया ( बारीक कटी हुई)

आधा चम्मच जीरा पाउडर

आधा चम्मच धनिया बीज ( दरदरे पिसे हुई)

एक चौथाई चम्मच अजवाइन

लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच गरम मसाला

1 चम्मच अमचूर पाउडर

नमक स्वादानुसार

घी या तेल ( पराठें सेंकने के लिए)

रेसिपी

पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आटा लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और पानी डालकर आटा तैयार कर लें. आटा लगने के बाद उसे रेस्ट होने के लिए रख दें.

अब आपको स्टफिंग की तैयारी करनी है. इसके लिए प्याज को बारीक काट लें. इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर प्याज का सारा पानी अच्छी तरह निचोड़ लें. अब कड़ाही में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें. इसमें कुटे हुए साबुत मसाले डालें और खुशबू आने तक भूनें. फिर कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालें और हल्का सा भून लें. अब इसमें बेसन और सोया चंक्स डालें और धीमी आंच पर सुनहरा होने और खुशबू आने तक भूनें. गैस बंद कर दें. इसमें पिसे हुए मसाले, निचोड़ा हुआ प्याज और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपकी स्टफिंग बनकर तैयार है.

आटे को एक बार फिर 1 मिनट तक गूंथ लें. अब आटे की नींबू के आकार की लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का सा बेलें और उसमें 2 बड़े चम्मच फिलिंग रखें. लोई को चारों तरफ से बंद करें और धीरे-धीरे पराठा बेल लें. मीडियम आंच पर गरम तवे पर पराठा सेंकें. आप इसे लंच बॉक्स में चटनी, अचार, मक्खन या दही के साथ पैक कर सकते हैं.

