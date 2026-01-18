सर्दियों का देसी सुपरफूड! हरी प्याज इम्यूनिटी, हड्डियों में दिल की ढाल, जानें 5 बड़े फायदे और खाने का सही तरीका

Green Onions Health Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार हरी-भरी सब्जियों से भर जाता है. यह वही समय होता है जब खेतों में सबसे ज्यादा हरी सब्जियों की पैदावार होती है और शरीर को भी एक्स्ट्रा पोषण की जरूरत महसूस होती है. सर्द हवाएं, बदलता तापमान और संक्रमण का खतरा इन सबके बीच अगर खानपान सही न हो, तो सर्दी-जुकाम, खांसी और पाचन से जुड़ी समस्याएं जल्दी घेर लेती हैं. ऐसे में सर्दियों की एक बेहद आम लेकिन गुणों से भरपूर सब्जी है हरी प्याज.

हरी प्याज खाने के शानदार फायदे | Amazing Benefits of Eating Green Onions

पाचन से लेकर इम्यूनिटी करती है मजबूत

हरी प्याज सर्दियों में हर जगह आसानी से मिल जाती है और लगभग हर घर में इसकी सब्जी, पराठा या चटनी बड़े चाव से खाई जाती है. लेकिन, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली सब्जी मानते हैं. हकीकत यह है कि हरी प्याज सिर्फ जीभ को खुश नहीं करती, बल्कि पाचन सुधारने से लेकर इम्यूनिटी मजबूत करने तक में अहम भूमिका निभाती है. इसकी पत्तियों से लेकर सफेद डंठल तक, हर हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण

आयुर्वेद हरी प्याज को सर्दियों के लिए एक जरूरी औषधि मानता है. सर्दियों में शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ठंडी हवा लगते ही वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं, लेकिन हरी प्याज में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण मौजूद होते हैं. यह फेफड़ों में जमे कफ को बाहर निकालने, खांसी कम करने और श्वसन मार्ग की सूजन घटाने में मदद करती है.

आयुर्वेद में गर्म तासीर वाली

आयुर्वेद के अनुसार हरी प्याज गर्म तासीर की होती है. यही वजह है कि सर्दियों में इसका सेवन शरीर के इनर बॉडी टेंपरेचर को बैलेंस रखता है. इससे शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है और ठंडी हवा का असर कम हो जाता है. यही कारण है कि पहाड़ी और ठंडे इलाकों में लोग सर्दियों में हरी प्याज का ज्यादा सेवन करते हैं.

विटामिन से भरपूर

पोषण की बात करें तो हरी प्याज को सही मायनों में सुपरफूड कहा जा सकता है. इसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है, जो बोन डेंसिटी को बनाए रखने और उन्हें कमजोर होने से बचाने में मदद करता है. साथ ही यह खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को बैलेंस रखता है, जिससे चोट लगने पर शरीर सही तरीके से प्रतिक्रिया कर पाता है और खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता.

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है

इसके अलावा हरी प्याज में मौजूद विटामिन C सर्दियों में कमजोर पड़ रही इम्युनिटी को मजबूती देता है. यह व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा व बालों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को हेल्दी रखने में सहायक होता है.

सेवन करने का सही तरीका:

हरी प्याज को आप सब्जी, सलाद या गार्निशिंग किसी भी रूप में खा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक पकाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं. हल्का पकाकर या कच्चे रूप में इसका सेवन सर्दियों में सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)