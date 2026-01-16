विज्ञापन
Kid’s Lunchbox Recipe: रोज के टिफिन की टेंशन खत्म, ट्राई करें टेस्टी पालक पनीर पराठा

सुबह के टिफिन की टेंशन खत्म करें पालक पनीर पराठा रेसिपी के साथ. ये आसान, हेल्दी और टेस्टी लंचबॉक्स आइडिया बच्चों को जरूर पसंद आएगा.

Kid's Lunchbox Recipe: सुबह का वक्त हर घर में सबसे ज्यादा भागदौड़ वाला होता है. बेड से उठते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आज टिफिन में क्या बनाया जाए? ऐसा क्या हो जो हेल्दी हो, बच्चों को पसंद आए और झटपट बनकर तैयार भी हो जाए. रोज-रोज वही पराठा, वही सब्जी या सैंडविच बच्चों को भी बोर कर देता है. ऐसे में ज़रूरत होती है कुछ नए, लेकिन आसान लंचबॉक्स आइडियाज की. अगर आप अपने बच्चे के टिफिन में कुछ टेस्टी और पोषण से भरपूर खाना देना चाहते हैं तो ऐसे में पालक पनीर पराठा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. 

पालक पनीर पराठा क्यों है बेस्ट?

पालक में आयरन और फाइबर होता है, वहीं पनीर से प्रोटीन मिलता है. यानी बच्चों को एनर्जी भी मिलेगी और पेट भी देर तक भरा रहेगा. ये पराठा इतना सॉफ्ट और टेस्टी होता है कि बच्चे इसे बिना किसी नखरे के खा लेते हैं. चाहें तो साथ में दही या हल्की सी चटनी दे दें, टिफिन और भी मज़ेदार हो जाएगा.

पालक पनीर पराठा बनाने का आसान तरीका

सामग्री 

  • पालक
  • नमक
  • आटा
  • पनीर 
  • नमक
  • लाल मिर्च पाउडर
  • गरम मसाला
  • घी या तेल 

रेसिपी 

सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर उबाल लें और फिर पीस लें. अब इस पालक पेस्ट को आटे में डालकर थोड़ा नमक और पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. दूसरी तरफ एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें, उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिला लें.

अब आटे की छोटी-छोटी लोई बना लें. एक लोई लें, उसमें पनीर की स्टफिंग भरें और अच्छे से बंद कर दें. हल्के हाथ से बेलकर पराठे का शेप दें. गरम तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें. ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल लगा दें. बस, आपका पालक पनीर पराठा तैयार है. इसे आप टिफिन में पैक करें और अपने बच्चे को कुछ हेल्दी और टेस्टी पैक कर के दें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

