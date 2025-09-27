Navratri food 2025: कच्चे केले से बनाएं 5 फलाहारी, व्रत में रहेंगे पूरा दिन एनर्जेटिक

Navratri vrat recipe: व्रत में अक्सर हमें समझ नहीं आता कि क्या खाएं जिससे पेट भी भरा रहे और शरीर को पूरी एनर्जी भी मिले. अगर आप आलू से बचना चाहते हैं, तो कच्चा केला आपके लिए एक बेस्ट ऑपश्न हो सकता है. यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है. कच्चे केले में भरपूर ऊर्जा, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं. यह पेट के लिए हल्का होता है और इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखते हैं...

यहां हम आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप कच्चे केले के साथ मिलाकर नवरात्रि व्रत में अपने फाइबर इंटेक को बढ़ा सकते हैं

कच्चा केला और चौलाई

आप कच्चे केले और राजगिरा या चौलाई को मिलाकर स्वादिष्ट टिक्की या थालीपीठ बना सकते हैं. यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर डिश होगी. आप इन्हें काजू और टमाटर के साथ मिलाकर कोफ्ता भी बना सकते हैं.

कच्चे केले की सब्जी या टिक्की में भुना हुआ मखाना डालकर खाएं. इससे आपको एक्स्ट्रा क्रंच और ढेर सारा फाइबर मिलेगा.

कच्चे केले के साथ सिंघाड़े के आटे के कटलेट या चीले बनाएं. ये व्रत के लिए एक पौष्टिक और फाइबर से भरपूर स्नैक है.

उबले या भुने हुए कच्चे केले और शकरकंद को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट भेल या चाट बना सकते हैं. इससे आपको दोगुना फाइबर मिलेगा और पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी.

कच्चे केले के साथ लौकी की हल्की सब्जी बनाएं. ये पेट भरने वाली और डाइजेशन के लिए अच्छी होगी. आप चाहें तो इन दोनों की सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, जिसे व्रत में आराम से खाया जा सकता है.

