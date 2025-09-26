साबूदाना हेल्दी है या नहीं? जानिए इसे खाने के फायदे और नुकसान

Sabudana Khane ke Fayde aur Nuksan: साबूदाना (Tapioca pearls) का सेवन लोग व्रत में बिना व्रत के भी खूब करते हैं. इसको हेल्दी फूड की लिस्ट में भी रखते हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जिस साबूदाना को आप हेल्दी समझ कर खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी है तो ये सुनकर आपके होश तो उड़ ही जाएंगे. अगर आप भी अब तक साबूदाना को हेल्दी समझकर खा रहे थे तो चलिए जानते हैं कि इसको खाने के फायदे और नुकसान के बारे में.

साबूदाना: हेल्दी या नहीं?

साबूदाना हेल्दी है या नहीं ये जानने से पहले ये पता होना बेहद जरूरी है कि आखिर साबूदाना है क्या? आपको बता दें कि साबूदाना टेपिओका स्टार्च से बनता है, जो कसावा पौधे की जड़ से निकाला जाता है. इसको बनाने के लिए इसकी जड़ को धोकर के उसको पीसकर इसका स्टार्च निकालकर के पूरा प्रोसेस होता है और फिर साबूदाना तैयार होता है. आमतौर पर इसको व्रत में खाया जाता है.

साबूदाना खाने के फायदे ( Sabudana Khane ke Fayde)

1. ऊर्जा का अच्छा स्रोत

साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है. इसलिए इसको व्रत में खाना अच्छा माना जाता है क्योंकि ये खाने में हल्का होता है.

2. ग्लूटेन फ्री

जो लोग ग्लूटेन फ्री खाते हैं और जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है वो लोग भी साबूदाने का सेवन आराम से कर सकते हैं.

3. पाचन में आसान

साबूदाना खाने में हल्का होता है और इसलिए इसको पचाना भी आसान होता है और ये जल्दी से पच जाता है.

साबूदाना खाने के नुकसान ( Sabudana Khane ke Nuksan)

1. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, पोषक तत्व कम

साबूदाना स्टार्च से बना होता है, इसलिए इसमें स्टार्च ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स काफी कम होते हैं. इसलिए यह लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता.

2. ब्लड शुगर बढ़ा सकता है

जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए साबूदाना का सेवन सीमित मात्रा में करना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है.

3. वेट गेन

अगर साबूदाना ज्यादा मात्रा में या तल कर खाया जाए, तो यह वजन बढ़ने का कारण भी बन सकता है.

हेल्दी साबूदाना कैसे बनाएं ?

साबूदाना को अच्छी तरह भिगोकर और उबालकर रख लें. अब कढ़ाही में बहुत जरा सा तेल डालें और उसमें सारी सब्जियां, जीरा, मूंगफली, मेवे डालकर मिक्स कर लें. इस तरह से इसका पोषण बढ़ जाएगा. स्वादानुसार नमक मिलाएं और साबूदाना का हेल्दी वर्जन खाएं. साबूदाना हेल्दी हो सकता है अगर सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए.

