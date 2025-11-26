National Milk Day Special: दादी के 7 दूध वाले घरेलू नुस्खे जिन्हें डॉक्टर आज भी मानते हैं सही और सेहत का वरदान

National Milk Day: भारत में दूध सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि परंपरा, पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक है. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर घर में दूध की महक और उससे जुड़े नुस्खों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं. दादी-नानी की रसोई में दूध सिर्फ चाय या खीर बनाने की चीज नहीं था, बल्कि बीमारी से लड़ने, शरीर को ताकत देने और अंदरूनी कमजोरी को दूर करने का एक आयुर्वेदिक खजाना था. आज, नेशनल मिल्क डे पर, हम उन पुराने लेकिन अमूल्य घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे जिन्हें डॉक्टर भी सेहत का वरदान मानते हैं.

वैज्ञानिक शोध भी यह मान चुके हैं कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-D, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं. खास बात यह है कि दादी के ये देसी नुस्खे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि लाभदायक भी हैं. इन्हें अपनाकर आज भी हम दवाइयों से दूरी बना सकते हैं.

दादी के 7 आजमाए हुए दूध वाले घरेलू नुस्खे | 7 Tried and Tested Milk Home Remedies From Grandma

1. हल्दी वाला दूध

ये दूध नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है. हल्दी दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानि इम्यूनिटी बढ़ाता है. सर्दी-खांसी, गले में खराश, दर्द और सूजन में तुरंत राहत देता है. इसे Golden Milk भी कहा जाता है.

2. अश्वगंधा मिश्रित दूध

ये दूध स्ट्रेस और कमजोरी को दूर करने के लिए जाना जाता है. दादी कहती थीं, “रात में दो चम्मच अश्वगंधा दूध में, नींद भी गहरी और शरीर भी तगड़ा.” यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और थकावट कम करता है.

3. केसर वाला दूध

ये दूध रंगत और दिमाग के लिए फायदेमंद है. ठंड में केसर दूध पीने से त्वचा पर निखार आता है और याददाश्त मजबूत होती है. गर्भवती महिलाओं के लिए यह खास लाभकारी माना जाता है.

4. गुड़ वाला दूध

गुड़ वाला दूध एनीमिया का रामबाण इलाज माना जाता है. गुड़ में आयरन और दूध में कैल्शियम का कॉम्बिनेशन खून की कमी दूर करता है. यह हड्डियों को भी मजबूत बनाने के लिए काफी फायदेमंद है.

5. मेथी के दाने वाला दूध

माना जाता है कि मेथी के दाने वाला दूध जोड़ों का दर्द छूमंतर कर सकता है. रात में मेथी दाना उबाल कर दूध पीने से गठिया और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है. यह शरीर की सूजन भी कम करता है.

6. लहसुन वाला दूध

लहसुन वाला दूध खांसी और सांस की समस्या में असरदार माना जाता है. दादी की दवा में लहसुन वाला दूध हमेशा मौजूद रहता था. यह बलगम निकालता है और अस्थमा जैसी समस्याओं में राहत देता है.

7. खजूर वाला दूध

ये खांसी और सांस की समस्या में असरदार है. खजूर मिलाया हुआ दूध शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. कमजोर बच्चों, एथलीट्स और रिकवरी में यह बहुत फायदेमंद है.

दादी के ये नुस्खे केवल यादें नहीं, बल्कि आज भी विज्ञान से प्रमाणित स्वास्थ्य मंत्र हैं. नेशनल मिल्क डे पर क्यों न दूध को सिर्फ एक पेय की तरह नहीं, बल्कि प्राकृतिक दवा की तरह इस्तेमाल किया जाए? रोजाना दूध पीने की आदत और सही नुस्खों का इस्तेमाल आपके शरीर को बीमारियों से दूर रख सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)