विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्रिज में रखा दूध कितने दिनों तक खराब नहीं होता है? जानिए दूध को स्टोर करने का सही तरीका

Right Way To Store Milk: अगर आप भी ज्यादा मात्रा में दूध को मंगा कर रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको स्टोर करने का सही तरीका क्या है?

Read Time: 3 mins
Share
फ्रिज में रखा दूध कितने दिनों तक खराब नहीं होता है? जानिए दूध को स्टोर करने का सही तरीका
How To Store Milk: फ्रिज में दूध स्टोर करने का सही तरीका.

Right Way To Store Milk: दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका सेवन बड़े और बच्चों सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है. दूध को कई बार लोग ज्यादा मात्रा में खरीदकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं. फ्रिज में दूध रखने से वो खराब नहीं होता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि फ्रिज में रखा दूध कितने दिनों कर खराब नहीं होता है? अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं. खराब या बासी दूध पीने से आप बीमार पड़ सकते हैं. खराब दूध का सेवन करने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है. दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में आपको हमेशा फ्रेश दूध का सेवन ही करना चाहिए. 

फ्रिज में कितने दिनों तक दूध रख सकते हैं? 

दूध को फ्रिज में कितने दिनों तक रख सकते हैं तो आपको बता दें कि पैकेट वाले दूध में उसकी एक्सपायरी डेट लिख कर आती है. अगर आप इसको फ्रिज में रखती हैं और मौसम ठंड का है तो आपका दूध दो से पांच दिनों तक ठीक रह सकता है. अगर आपने दूध का पैकेट खोल दिया है तो इसे दो से तीन दिनों में ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि खुलने के बाद ये खराब हो सकता है. अगर आपने पैकेट से दूध को निकालकर इसे उबाल कर रख लिया है तो आप इसे दो से तीन दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं. लेकिन दो दिनों में इस दूध का इस्तेमाल कर लें. इससे ज्यादा दिनों तक दूध को फ्रिज में रखने पर इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. आपको मालूम हो कि बिना उबाले दूध को फ्रिज में रखने से वह जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में दूध को उबालकर ही फ्रिज में रखना चाहिए. दूध को हमेशा उबालकर ठंडा होने के बाद ही स्टोर करें. आप दूध को कांच या स्टील के बर्तन में अच्छे से ढककर ही स्टोर करें.

ये भी पढ़ें: हरी शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किन बीमारियों में सेवन करना है फायदेमंद

खराब दूध की पहचान कैसे करें?

  1. अगर दूध खराब हो गया है तो इसमें से एक खट्टी सी महक आने लगती है. समझ जाइए कि दूध खराब हो गया है. इसलिए इस दूध का इस्तेमाल ना करें. 
  2. अगर दूध गाढ़ा हो गया है और इसमें गाठें पड़ने लगी हैं तो समझ जाइए कि दूध खराब हो गया है. 
  3. अगर दूध सफेद की जगह हल्का पीला या मटमैला दिख रहा है तो समझ जाइए कि यह खराब हो गया है.

दूध को कैसे स्टोर करें?

दूध को हमेशा गर्म कर के ठंडा होने पर फ्रिज पर ऐसा जगह पर रखें जहां पर वो ठंडा रहे. फ्रिज के दरवाजे पर ना रखें क्योंकि फ्रिज बार-बार खुलता है ऐसे में उसके जल्दी खराब होने के चासेंस बढ़ जाते हैं. दूध को फ्रिज में पीछे की तरफ रखें. 

 History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Milk, How To Store Milk Safely, How To Store Milk In The Refrigerator, Milk Shelf Life, Milk Safe In The Fridge, How To Identify Spoiled Milk, Pasteurized Milk, Do Not Make The Mistake Of Keeping Milk In The Refrigerator Door, How To Keep Milk In The Refrigerator
Get App for Better Experience
Install Now