Sakat chauth 2026: अगर गलती से टूट जाए सकट चौथ व्रत तो क्या करें? जानें प्रायश्चित का सही तरीका

Sakat chauth Vrat Ke Upay: सनातन परंपरा में किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करके मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए जप-तप और व्रत को उत्तम साधन माना गया है. आज माघ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत महिलाएं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रख रही हैं, ताकि सभी विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश और चंद्र देवता का आशीर्वाद उनकी संतान पर बरसे और उसे सुख-सौभाग्य और लंबी आयु प्राप्त हो. संतान की सुख-समृद्धि से जुड़े सकट चौथ व्रत को महिलाएं निर्जल रहते हुए करती हैं, लेकिन यदि जाने-अनजाने में यह व्रत किसी कारणवश खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए? आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

व्रत टूटने पर क्या करें

यदि​ किसी कारणवश आपका व्रत खंडित हो जाए तो आप सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद भगवान श्री गणेश और चंद्र देवता का ध्यान करते हुए क्षमा प्रार्थना करें और एक बार फिर अपने व्रत को पूरा करने का संकल्प दोहराएं और उसके बाद व्रत को नियमपूर्वक जारी रखें. हिंदू मान्यता के अनुसार गलती से व्रत खंडित हो जाने पर व्रत करने वाली महिला को सबसे पहले सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ उनके मंत्र को पढ़ते हुए अर्पित करना चाहिए. इसके बाद गणपति और चंद्र देवता के मंत्र का कम से कम 11 माला मंत्र जप करना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने पर न सिर्फ व्रत का दोष दूर होता है, बल्कि सकट चौथ व्रत पूर्ण होने का पुण्यफल भी प्राप्त होता है.

दान से दूर होगा दोष

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत (Sanskrit) विश्वविद्यालय के पौरोहित विभाग के प्रोफेसर रामराज उपाध्याय के अनुसार सनातन परंपरा में किसी भी बड़े दोष को दूर करने या फिर किसी साधना-आराधना में भूलचूक हो जाने पर उस गलती से लगने वाले दोष को दूर करने का उपाय बताया गया है. प्रो. रामराज के अनुसार किसी देवी-देवता या फिर ग्रह आदि से जुड़े दोष को दूर करने के लिए दान को उत्तम उपाय माना गया है. ऐसे में आज यदि किसी महिला से भूलवश सकट चौथ का व्रत टूट जाए तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र अन्न आदि का दान करना चाहिए.

किस चीज का करें दान

हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ व्रत वाले दिन तिल, तिल से बने खाद्य पदार्थ जैसे लड्डू आदि का दान करने का अत्यधिक पुण्यफल माना गया है. इसी प्रकार व्रत टूट जाने पर प्रायश्चित करने के लिए आप जरूरतमंद लोगों को गरम वस्त्र, अनाज और धन दान कर सकते हैं., लेकिन ध्यान रहे कि दान करते समय आपके मन में जरा भी अभिमान न आए अन्यथा दोष दूर होने की बजाय बढ़ जाएगा.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ व्रत वाले दिन व्यक्ति को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए. इसी प्रकार गणपति की पूजा करते समय भूलकर भी उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए. सकट चौथ व्रत वाले दिन चंद्र देवता को अर्घ्य दिये बगैर फलाहार नहीं करना चाहिए. इसी प्रकार सकट चौथ के अगले दिन इस व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)