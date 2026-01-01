विज्ञापन
मुस्तफिजुर को ना, तो शाकिब को हां कैसे? आगे क्या होगा ICC - बांग्लादेश बोर्ड की बैठक में

ICC Will Meet Bangladesh Cricket Board: मुस्ताफिज़ुर को लेकर बवाल हुआ. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने आईसीसी को खत लिखा. टी-20 वर्ल्ड कप का वेन्यु शिफ़्ट करने की मांग भी रख दी गई.

मुस्तफिजुर को ना, तो शाकिब को हां कैसे? आगे क्या होगा ICC - बांग्लादेश बोर्ड की बैठक में
ICC Will Meet Bangladesh Cricket Board: ICC - बांग्लादेश बोर्ड की बैठक में आगे क्या होगा
  • T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की.
  • मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल से रिलीज़ कर दिया गया था सुरक्षा विवाद के कारण
  • बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ बढ़ते विवाद के बीच फ्रेंचाइजी को विकल्प प्रदान करने की बात कही है
टी-20 वर्ल्ड कप से पहले अब आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बैठक होने वाली है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मांग की है कि भारत में होने वाले उसके ग्रुप के मैच सुरक्षा वजहों से श्रीलंका में शिफ़्ट किए जाएं. बांग्लादेश को 7 फ़रवरी को विंडीज़ के ख़िलाफ़, 9 फरवरी को इटली से और 14 फ़रवरी को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कोलकाता में मैच खेलने हैं. जबकि, 17 फ़रवरी को नेपाल के ख़िलाफ़ मुंबई में मैच खेलने हैं. ये मसला भारतीय क्रिकेट के लिए फ़िक्र की वजह बनता जा रहा है.   

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के IPL की कोलकाता नाइट राइडर्स फ़्रेंचाइज़ी टीम से खरीदे जाने पर इस बात को लेकर बवाल हो गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. जबकि, बांग्लादेश के खिलाड़ी को पैसा दिया जा रहा है. इस बात को लेकर नेता,बाबाओं और एक्टिविस्ट ने बवाल मचा दिया कि कि IPL में किसी भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. 

3 जनवरी को मुस्ताफ़िज़ुर हुए बाहर, 4 जनवरी को शाकिब खेल गए

3 जनवरी को बीसीसीआई के फ़ैसले के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को को IPL से रीलीज़ कर दिया गया. ऐसा लगा कि ये मसला एक विराम लेगा. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बयान दिया नए साल में 3 जनवरी को बयान दिया, "हाल के घटनाक्रमों के कारण, बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को अपने खिलाड़ी, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी विकल्प की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उन्हें विकल्प की अनुमति दे देगा.”

NDTV संवाददाता को भी देवजीत सैकिया ने वैसा ही बयान दिया,

लेकिन इन सबके बावजूद 4 जनवरी को ही दुबई में खेले गए ILT20 के फ़ाइनल में बांग्लादेश के ही शाकिब अल हसन ने भारत में आधारित फ़्रेंचाइज़ी MI Emirates की तरफ़ से टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच खेला. शाकिब अल हसन ने इसी फ़ाइनल मैच में एक ओवर गेंदबाज़ी की और 36 रन भी बनाये. 

वेन्यु शिफ्ट करने की मांग

मुस्ताफिज़ुर को लेकर बवाल हुआ. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने आईसीसी को खत लिखा. टी-20 वर्ल्ड कप का वेन्यु शिफ़्ट करने की मांग भी रख दी गई. कई बाबाओं और राजनेताओं ने इसके लिए बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया और शाहरूख़ ख़ान से भी माफ़ी की मांग कर डाली. 

इन सब बवाल के बीच साफ़ नहीं हो पाया कि शाहरुख़ ख़ान और कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर ख़ासतौर पर क्यों टारगेट किया गया. मुंबई इंडियंस एमिरेट्स MI Emirates के शाकिब अल हसन के बारे में मीडिया में भी इक्का-दुक्का ही बात हो सकी.

ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आगामी बैठक

आईसीसी ने इस मुद्दे पर कोई बयान तो नहीं दिया लेकिन माना जा रहा है कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह समेत कुछ टॉप के अधिकारियों ने सोमवार को मुंबई में बीसीसीआई के अधिकारियों से इस बारे में बात की है. ये अधिकारी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से बात करेंगे. ये मुद्दा अब हद से बड़ा हो गया है जिसे निपटाना बेहद आसान नहीं लग रहा.

