Dhurandhar Box Office Collection Day 33: 'धुरंधर' बनी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 33वें दिन छापे इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection Day 33: धुरंधर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. इस तरह रणवीर सिंह की फिल्म वाकई बॉक्स ऑफिस की धुरंधर साबित हुई है. रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पारी जारी रखे हुई है. रिलीज के एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींच रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 33 दिन हो चुके हैं और 33 दिन में फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

धुरंधर ने 33वें दिन कितने कमाए

धुरंधर की प्रोडक्शन कंपनी जियो स्टूडियो के मुताबिक फिल्म ने 33वें दीन 831.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका ऐलान स्टूडियो ने एक्स एकाउंट पर किया है और लिखा है, 'थैंक यू इंडिया, गणपति बप्पा मोरया.' फिल्म ने 33वें दिन 5.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है जबकि इसने 32वें दिन 5.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी. धुरंधर के बजट की बात करें तो यह लगभग 250 करोड़ रुपये हैं.

सबसे बड़ी फिल्म बनी धुरंधर

फिल्म की कमाई अब धीमी जरूर हुई है, लेकिन एक महीने बाद भी यह स्थिर प्रदर्शन कर रही है. दर्शकों की अच्छी वर्ड ऑफ माउथ और फिल्म के बड़े स्केल, एक्शन सीक्वेंस तथा जॉनर की अपील के कारण यह लंबे समय तक टिकट खिड़की पर टिकी हुई है. भारत में यह अब तक की सबसे बड़ी हिंदी सफलताओं में से एक बन चुकी है. विश्व स्तर पर 'धुरंधर' ने शानदार प्रदर्शन किया है. जियो स्टूडियोज के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,240 करोड़ रुपये को पार कर चुका है. यह 'पुष्पा 2' के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में शुमार हो रही है.

धुरंधर को चुनौती

हालांकि, आने वाले दिनों में फिल्म को चुनौती मिल सकती है. 9 से 12 जनवरी के बीच पोंगल और संक्रांति के मौके पर कई बड़ी दक्षिण भारतीय फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिससे दक्षिण भारत में स्क्रीन की संख्या कम हो सकती है. उत्तर भारत में भी प्रभास की 'द राजा साब' की व्यापक हिंदी रिलीज से दबाव बढ़ सकता है. फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका सीक्वल पहले से ही घोषित है, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगा.