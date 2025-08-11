5 वायरल वेस्टर्न फ़ूड हैक्स जो सदियों से भारत में हो रहे इस्तेमाल, क्या आप जानते हैं?

Traditional Indian Food Hacks: आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के फ़ूड हैक्स वायरल हो रहे हैं. लोग इन ट्रिक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये नए जमाने की खोज हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई "वेस्टर्न फ़ूड हैक्स" असल में भारत की सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं? भारत का खान-पान न सिर्फ स्वाद में समृद्ध है, बल्कि विज्ञान और सेहत के लिहाज से भी बेहद गहरा है. तो चलिए जानते हैं उन हैक्स के बारे में सालों पहले से भारत में इस्तेमाल होते आए हैं.

5 वायरल फूड हैक्स जो भारत में इस्तेमाल होते आ रहे हैं:

1. घी को सुपरफूड मानना

आजकल वेस्टर्न डाइट में घी को "क्लैरिफाइड बटर" कहकर सुपरफूड बताया जा रहा है. लोग इसे कॉफी में डालते हैं, ब्रेड पर लगाते हैं और कीटो डाइट में शामिल करते हैं. लेकिन, भारत में घी का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर आयुर्वेदिक औषधियों तक. यह पाचन को सुधारता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और दिमाग को तेज करता है.

यह भी पढ़ें: समय से पहले बुढ़ापे की वजह बनती हैं ये 5 चीजें, चेहरे की रौनक खोने से पहले जान लीजिए

2. फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल

वेस्ट में अब गट हेल्थ के लिए फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची, सौकरकूट और कोम्बुचा ट्रेंड कर रहे हैं. लेकिन, भारत में दही, अचार, कांजी और इडली-डोसा का बैटर पहले से ही फर्मेंटेड फूड्स की श्रेणी में आता है. ये पेट के लिए फायदेमंद होते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.

3. नींबू पानी को डिटॉक्स ड्रिंक कहना

वेस्टर्न हेल्थ इंफ्लुएंसर्स नींबू पानी को "मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक" कहकर प्रमोट करते हैं. लेकिन, भारत में सुबह-सुबह नींबू पानी पीना एक आम आदत रही है. इसमें शहद या काला नमक मिलाकर पीने से पाचन सुधरता है, वजन घटता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलते हैं.

4. हल्दी को हीलिंग सुपरस्पाइस मानना

आजकल वेस्ट में "टर्मरिक लैटे" यानी हल्दी दूध बहुत ट्रेंड में है. इसे एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर बताया जाता है. लेकिन, भारत में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है दूध में सब्जियों में चोट पर लगाने में और यहां तक कि शादी के रिचुअल्स में भी. यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है.

यह भी पढ़ें: सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ पी लें ये चीज, आने लगेगा चेहरे पर निखार, ग्लोइंग स्किन पाने का आसान तरीका

5. नारियल तेल को स्किन और हेयर के लिए बेस्ट बताना

वेस्टर्न ब्यूटी ब्रांड्स अब नारियल तेल को मिरेकल ऑयल कहकर प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन, भारत में इसे बालों में लगाने, त्वचा पर मालिश करने और यहां तक कि खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह बालों को मजबूत करता है, त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और शरीर को ठंडक देता है.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)