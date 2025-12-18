10 दिनों लगातार लौंग का पानी पीने से क्या होता है? बता रही हैं मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल

Rojana Long Ka Pani Pine Se Kya Hoga: रसोई के मसालों में छोटी सी दिखने वाली लौंग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आजकल 'लौंग का पानी' (Clove Water) हेल्थ की दुनिया में काफी चर्चा में है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने हाल ही में बताया है कि अगर आप लगातार 10 दिनों तक लौंग का पानी पीते हैं, तो यह आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव ला सकता है.

नमामि के अनुसार, यह कोई दिखावा नहीं बल्कि शरीर की 'बायोकेमिस्ट्री' पर आधारित एक असरदार नुस्खा है. आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में.

फेफड़ों की होगी सफाई

नमामि बताती हैं कि 10 दिनों तक लौंग का पानी पीने से सबसे पहला असर आपके फेफड़ों (Lungs) पर दिखता है. लौंग में 'यूजेनॉल' (Eugenol) नाम का तत्व होता है, जो फेफड़ों की सूजन को कम करता है और जमा हुआ कफ या बलगम साफ करने में मदद करता है. जिन लोगों को अक्सर सांस लेने में दिक्कत या भारीपन महसूस होता है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है.

पाचन बनेगा एकदम स्मूथ

अगर आप पेट फूलने (Bloating) या बदहजमी से परेशान हैं, तो लौंग का पानी आपके लिए जादुई साबित हो सकता है. यह शरीर में उन एंजाइम्स को एक्टिव करता है जो खाने को जल्दी और आसानी से पचाते हैं. नमामि के मुताबिक, इससे गैस की समस्या कम होती है और डाइजेशन बेहतर होता है.

चमक उठेगी आपकी स्किन

लौंग में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से गंदगी (Free Radicals) को बाहर निकालते हैं, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगता है. यह समय से पहले आने वाली झुर्रियों और स्किन डैमेज को रोकने में भी मदद करता है.

दांतों और मसूड़ों की सेहत

लौंग का इस्तेमाल बरसों से दांतों के दर्द के लिए किया जाता रहा है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के कीटाणुओं को खत्म करते हैं और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं.

आएगी गहरी और सुकून भरी नींद

लौंग का पानी आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है. नमामि के अनुसार, यह शरीर में 'मेलाटोनिन' (नींद लाने वाला हार्मोन) के लेवल को कुदरती तौर पर बढ़ाता है, जिससे आपको बेहतर और गहरी नींद आती है.

नमामि कहती हैं कि किसी भी चीज़ का फायदा तब मिलता है जब उसे सही तरीके और नियम से लिया जाए. 10 दिन का समय लें और इसे लगातार महीनों तक न पिएं, बल्कि 10 दिनों का एक विंडो रखें. इस बात का भी ध्‍यान रखें कि इसे बनाना बहुत आसान रखें और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं. याद रखें कि यह कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है. इसे अपनी बैलेंस डाइट के साथ ही लें.

