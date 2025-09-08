ज्यादा नींद आने की समस्या से हैं परेशान? किचन में है इलाज

Neend Dur Karne Ke Liye Kya Khaye: रात में नींद न पूरी होने के कारण अगले दिन चिड़चिड़ा महसूस करना, मूड ठीक न रहना और कई समस्याओं का सामना करना आम है. अगर आप नींद न पूरी होने के वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपनी नींद पूरी करने की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप पूरे 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी बहुत ज्यादा स्लीपी रहते हैं और हर व्यक्त थकान और नींद महसूस करते हैं, जो आपके डेली टास्क को मुश्किल बना देता है. तो यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या से राहत दिला सकते हैं और आपके डेली टास्क में भी मददगार साबित हो सकते हैं-

क्या खाएं जिससे नींद कम आए?

कैफीन: चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन नामक तत्व मौजूद होता है, जो दिमाग को जगाए रखने में मदद कर सकता है. अगर आप इनका सेवन करते हैं, तो नींद को आसानी से भगाया जा सकता है.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट में कैफीन और शुगर दोनों की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन दिमाग को ऊर्जा देता है, जिससे नींद आने में देरी हो सकती है. अगर आप बार-बार नींद आने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसका सेवन आपको इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

ड्रिंक्स : फलों के जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इनका सेवन बॉडी में शुगर के लेवल को अचानक से बढ़ा सकता है जिससे ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है और नींद उड़ सकती है. बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या से राहत पाने के लिए आप फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं.

विटामिन सी: टमाटर सॉस, खट्टे फल, खट्टी कैंडी जैसी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन का कारण बन सकता है, जिससे नींद प्रभवित हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)