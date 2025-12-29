आइब्रो को घना और सुंदर बनाना है तो इस तेल करें इस्तेमाल, घनी हो जाएंगी भौहें

Eyebrow: चेहरे की सुंदरता में आंखों के साथ-साथ भौहें यानी आइब्रो भी बेहद अहम भूमिका निभाती हैं. घनी और साफ आइब्रो खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती हैं. जब भौहें ठीक तरह से बनी होती हैं, तो चेहरा अपने आप आकर्षक लगने लगता है. यही कारण है कि लोग आजकल आइब्रो को घना और सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो शरीर के किसी भी हिस्से की सुंदरता अंदरूनी पोषण और सही देखभाल से आती है. जिस तरह सिर के बालों को पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह आइब्रो को भी सही पोषण और देखभाल की जरूरत होती है.

आइब्रो क्यों पतली होती हैं?

हालांकि, भौहें के पतले होने की कई वजह हो सकती हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के ऊतक और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगती हैं, जिससे बालों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं. इसके अलावा हार्मोन में बदलाव, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा तनाव और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी आइब्रो के झड़ने या पतली होने का कारण बन सकती हैं.

नारियल तेल बालों के लिए अच्छा होता है. यह तेल ठंडा होता है, जो त्वचा के ज्वलन को शांत करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. जब नारियल तेल आइब्रो पर लगाया जाता है, तो यह धीरे-धीरे त्वचा के अंदर समाकर बालों की जड़ों तक पहुंचता है. वहां यह सूखी और कमजोर जड़ों को नमी देता है, जिससे नई ग्रोथ के लिए सही माहौल बनता है.

नारियल तेल और नींबू अधिकतर हर घर में आसानी से मिल जाता है. आईब्रो को मोटा और घना करने के लिए आप इन दोनों का एक लोशन तैयार कर लगा सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच नारियल तेल और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर एक लोशन तैयार कर लें. अब इसे रात को सोने से पहले लगा लें. इससे आईब्रो के बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.