सर्दियों में छुहारा खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया खाने का सही तरीका, आप भी जान लें

Chuhara Benefits in Hindi: ड्राई फ्रूट्स जितने स्वादिष्ट होते हैं, उतने ही सेहत के लिए फायदेमंद भी माने जाते हैं. हर ड्राई फ्रूट के अपने-अपने विशेष लाभ होते हैं. आज हम आपको छुहारे के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं. छुहारे के अंदर फाइबर, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और विटामिन बी समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. यह हड्डियों को मजबूत करने से लेकर पाचन को सुधारने तक यह शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको अलग-अलग समस्याओं में छुहारे खाने का सही तरीका बताएंगे और यह भी जानेंगे कि सर्दियों में छुहारे खाने से क्या फायदे होते हैं. यह जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. जोड़ों के दर्द के लिए ऐसे खाएं छुहारा

जोड़ों के दर्द और कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी छुहारे का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 2 छुहारे और 1 छोटा चम्मच मेथी दाने को रातभर भिगो कर रख दें. इसके बाद सुबह उठकर इन दोनों चीजों को चबा-चबाकर खा लें और पानी पी लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको कुछ ही दिनों में राहत देखने को मिल जाएगी.

अगर आपको काफी ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है तो आप इस तरह छुहारे का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप 2-4 छुहारे, 4-6 मुनक्का और 2 अंजीर को 1 गिलास दूध में पका लें. अब इस दूध को रात को सोने से पहले पी लें. ऐसे 1 महीने तक करने से ही आपके शारीरिक बल में वृद्धि हो जाएगी और थकान-कमजोरी से भी छुटकारा मिल जाएगा.

छाती में जमे बलगम को निकालने के लिए भी छुहारा बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है. इसके लिए आप 2 छुहारे को चबा-चबाकर खाएं और इसके बाद हल्का गर्म पानी पी लें. इससे बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगेगा और छाती को भी काफी आराम महसूस होगा. साथ ही गले की खराश को दूर करने में भी यह काफी ज्यादा मददगार होता है.

सर्दियों में छुहारे खाने के अन्य फायदे

छुहारे में भरपूर मात्रा में फाइबर और मैग्नीशियम पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है. कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप छुहारे का सेवन कर सकते हैं.

दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए भी छुहारा बहुत ही मददगार होता है. इसके सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल स्वस्थ रहता है.

छुहारे में ऐसे कई एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते है. नियमित रूप से छुहारा खाने से शरीर सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचा रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.