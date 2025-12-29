आज का सवाल- Lip Oil क्या होता है, क्या सर्दियों में होंठों पर लिप ऑयल लगाना चाहिए?

Lip Care in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही होंठों का फटना, रूखापन और जलन बहुत आम समस्या बन जाती हैं. ऐसे में बाजार में मिलने वाले लिप केयर प्रोडक्ट्स, खासकर लिप ऑयल, लोगों का ध्यान खींचते हैं. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल इसी से जुड़ा है. पटना से भावना ने पूछा है कि आखिर लिप ऑयल क्या होते हैं और क्या इन्हें सर्दियों में लगाना सही है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या सिंदूर लगाने से भी झाइयां बढ़ती हैं? स्किन की डॉक्टर से जानें माथे और मांग में सिंदूर लगाने से क्या होता

लिप ऑयल क्या होता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए स्किन और ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा ने बताया, लिप ऑयल एक तरह का लाइट टेक्सचर वाला प्रोडक्ट होता है, जिसमें नेचुरल ऑयल्स जैसे जोजोबा ऑयल, नारियल तेल, आर्गन ऑयल या विटामिन-E मिलाया जाता है. यह होंठों पर लगाने के बाद चिपचिपा नहीं लगता और होंठों को चमक देने के साथ-साथ नमी भी देता है. लिपस्टिक की तरह यह रंग देने के लिए नहीं, बल्कि केयर के लिए होता है.

भारती तनेजा के अनुसार, सर्दियों में लिप ऑयल लगाना अच्छा रहता है. यह होंठों की नमी बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें ज्यादा सूखने से बचाता है. खासकर दिन में बाहर निकलते समय लिप ऑयल लगाने से होंठों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे ठंडी हवा और ड्राईनेस का असर कम होता है.

भारती तनेजा कहती हैं, लिप ऑयल कोई इलाज नहीं है. अगर होंठ बहुत ज्यादा फट गए हों, कट लगे हों या जलन हो रही हो, तो सिर्फ लिप ऑयल लगाना काफी नहीं होता है. ऐसे मामलों में रात को सोने से पहले देसी घी, मलाई या गाढ़ा लिप बाम लगाना ज्यादा असरदार होता है. ये चीजें होंठों को अंदर से पोषण देती हैं और जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं.

दिन में बाहर निकलते समय लिप ऑयल लगाना सही रहता है.

रात में सोने से पहले घी, मलाई या हैवी लिप बाम लगाएं.

सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से ही होंठ ठीक नहीं रहते. इससे अलग पानी कम पीना, ज्यादा चाय या कॉफी पीना, धूप में बिना किसी प्रोटेक्शन के निकलना आदि ये सभी चीजें होंठों को और ज्यादा खराब कर सकती हैं. ऐसे में लिप ऑयल सर्दियों में होंठों की देखभाल के लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ बाकी चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.