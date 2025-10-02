आपकी किडनी को और बीमार बना रहें हैं ये फूड्स, यहां देखें लिस्ट

What Are The Worst Foods For Kidneys: किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं, जो शरीर से विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालने का काम करती है. इसके अलावा यह शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलने में भी मदद करती है, लेकिन आज के समय में गलत खाने-पीने की आदतों का असर हमारी किडनी पर पड़ रहा है, जो किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का कारण बन रहा है. ऐसे में अपनी किडनी को ठीक रखने के लिए खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया है. यहां हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन आपकी किडनी को और बीमार बना रहा है और समय रहते इनका सेवन बंद करना जरूरी है.

किडनी के लिए सबसे खराब खाना कौन सा होता है? | Foods That Are Bad For Kidneys

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आप रोजाना प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स, नमकीन जैसी सोडियम से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं तो आज से बदल लें अपनी ये आदत. ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और किडनी को खून फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है.

अधिक प्रोटीन युक्त डाइट: जरूरत से ज्यादा प्रोटीन जैसे रेड मीट, चिकन, अंडे या प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है और यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, जिससे किडनी स्टोन बनने का खतरा हो जाता है. इसलिए जो लोग किडनी रोग से पीड़ित हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट का सेवन नहीं करना चाहिए.

शुगर से भरपूर चीजें: चीनी और मीठे ड्रिंक्स जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज का कारण बन सकता है. जो किडनी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. इतना ही नहीं, ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन मोटापे का कारण भी बन सकता है.

प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स: बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड, पैक्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड चीजों में ट्रांस फैट, नमक और प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, जिनका लंबे समय तक सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.

