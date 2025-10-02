विज्ञापन
विशेष लिंक

रोजाना चबा लें ये काली चीज, फिर जो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा

Laung Khane Ke Fayde: हर सुबह खाली पेट 2 लौंग चबाते हैं, तो न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि पाचन तंत्र और ब्लड शुगर कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके चमत्कारी फायदों के बारे में. 

Read Time: 3 mins
Share
रोजाना चबा लें ये काली चीज, फिर जो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा
रोज लौंग चबाने से क्या होता है?

Laung Khane Ke Fayde: हर रसोई में पाई जाने वाली लौंग एक आम मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि कई तरह की समस्याओं को दूर रखने में भी मदद कर सकती है. इसमें मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो इसे कई रोगों से लड़ने के सक्षम बनाते हैं. ऐसे में अगर आप हर सुबह खाली पेट 2 लौंग चबाते हैं, तो न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि पाचन तंत्र और ब्लड शुगर कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके चमत्कारी फायदों के बारे में. 

लौंग चबाने के फायदे | What Are The Benefits Of Cloves?

इम्यूनिटी: लौंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर है. ऐसे में अगर आप रोजाना इसे चबाते हैं तो शरीर को वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरिया और सर्दी-जुकाम से दूर रख सकते हैं. अगर आप बार-बार बीमार पड़ जाते हैं तो लौंग का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोजाना इलायची का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकार रह जाएंगे हैरान

पाचन: लौंग चबाने से पेट की गैस, अपच, पेट दर्द और ऐंठन को दूर किया जा सकता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व पाचन एंजाइम को उत्तेजित करते हैं जिससे खाना जल्दी पच जाता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए लौंग किसी वरदान से कम नहीं है.

वजन: लौंग मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करने में मदद करती है जिससे वजन को आसानी से कम किया जा सकता है. वेट लॉस करना चाहते हैं? रोजाना सुबह 2 लौंग चबा लें. 

डायबिटीज: लौंग का सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

जोड़ों का दर्द: लौंग के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. इसे नियमित रूप से चबाने से गठिया जैसी समस्याओं में आराम मिलता है.

कैसे चबाएं?

सुबह खाली पेट एक से दो लौंग चबाएं. इसे अच्छी तरह से चबाने के बाद एक गिलास गर्म पानी पिएं. ऐसा एक महीने तक नियमित रूप से करें और इसके परिणाम देखें.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khali Pet Laung Khane Ke Fayde, Laung Chabane Ke Fayde, Laung Chusne Se Kya Hota Hai, Health Benefits Of Eating Cloves, What Happens If You Chew Cloves
Get App for Better Experience
Install Now