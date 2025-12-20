किडनी को रखना है हेल्दी तो आज से ही अपना लें ये 4 आदतें, कोसो दूर रहेंगी बीमारियां

Kidney Health: हमारे शरीर में कई ऐसे अंग होते हैं, जो चुपचाप हमारे सेहत को बनाए रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं. किडनी भी ऐसा ही एक अंग है. ज्यादातर लोग दिल, दिमाग या फेफड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन किडनी की अहमियत तब समझ में आती है, जब इसमें कोई परेशानी शुरू हो जाती है. अगर किडनी ठीक से काम न करे, तो पूरा शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. ऐसे में किडनी को समझना और उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है.

किडनी क्या काम करती है

किडनी हमारे शरीर में फिल्टर की तरह काम करती है. यह खून को साफ करती है, शरीर से गंदे और जहरीले पदार्थों को छानकर पेशाब के जरिए बाहर निकालती है. इसके अलावा किडनी शरीर में पानी, नमक और दूसरे जरूरी मिनरल्स का सही संतुलन बनाए रखती है. अगर यह संतुलन बिगड़ जाए, तो सूजन, थकान, कमजोरी और कई बीमारियां हो सकती हैं.

आयुर्वेद में किडनी को 'वृक्क' कहा गया है. आयुर्वेद मानता है कि किडनी शरीर की ऊर्जा और ताकत से जुड़ी होती है. अगर किडनी स्वस्थ रहती है, तो शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है, खून साफ रहता है और शरीर के जहरीले तत्व सही तरीके से बाहर निकलते हैं, जिससे व्यक्ति ज्यादा एक्टिव, कम थका हुआ और स्वस्थ महसूस करता है.

किडनी की बीमारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआत में इनके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते. कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य महसूस करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी को नुकसान हो रहा होता है. जब ज्यादा थकान, हाथ-पैरों में सूजन, बार-बार या बहुत कम पेशाब आना जैसे लक्षण दिखते हैं, तब तक किडनी को काफी नुकसान हो चुका होता है. इसलिए किडनी को बीमार होने से पहले ही सुरक्षित रखना सबसे समझदारी भरा कदम है.

ये भी पढ़ें: जिस कोडिन दवा पर यूपी में योगी और अखिलेश भिड़ गए, उसकी नशे की लत कैसे लगती है, क्या है रिस्क

किडनी को कैसे रखें हेल्दी

सही खान-पान

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जरूरत सही भोजन की है. बहुत ज्यादा तला-भुना, पैकेट वाला और बाहर का खाना किडनी पर दबाव डालता है. फल, सब्जियां, दाल, चावल, रोटी और थोड़ी मात्रा में दूध या दही जैसे भोजन शरीर को जरूरी पोषण देते हैं. बहुत ज्यादा नमक, मीठा और जंक फूड खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.

पानी

पानी पीना भी किडनी के लिए बहुत जरूरी है. पर्याप्त पानी पीने से शरीर की गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है और किडनी स्टोन का खतरा कम होता है. शराब, सॉफ्ट ड्रिंक, और बहुत मीठे पेय किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी रखना बेहतर है.

एक्सरसाइज

शरीर की गतिविधियां भी किडनी की सेहत से जुड़ी हैं. रोज थोड़ा-बहुत व्यायाम या खेलना-कूदना शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, वजन नहीं बढ़ता और डायबिटीज का खतरा कम होता है. ये तीनों चीजें किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं. योग, तेज चलना, साइकिल चलाना, या रोज 30 मिनट एक्टिव रहना किडनी को स्वस्थ रखता है.

तनाव से बचें

इसके साथ ही तनाव भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है. ज्यादा चिंता करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो किडनी पर असर डालता है. इसलिए समय पर सोना, खुश रहना, गहरी सांस लेना और मन को शांत रखना भी जरूरी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)