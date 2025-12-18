रात में सोने से पहले भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, नींद में पड़ सकती है खलल

Thand Mein Kya Na Khaye: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग कई चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें अगर आप ठंड के मौसम में खाते हैं, तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप सर्दियों में खाते हैं, तो शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

ठंड में क्या खाएं क्या नहीं?

ठंडी तासीर वाली चीजें: दही, छाछ, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का अगर आप सर्दियों में सेवन करते हैं, तो कफ बढ़ सकती है, जिससे सर्दी-खांसी और गले की समस्या बढ़ सकती है. जो लोग पहले से ही इन दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उन्हें इन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए.

ज्यादा मीठा खाने से बचें: ठंड के मौसम में अगर आप ज्यादा मात्रा में मिठाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि मीठे का सेवन न सिर्फ आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है, बल्कि ब्लड शुगर भी बढ़ा सकता है.

तला-भुना कम खाएं: तली-भुनी चीजें जैसे पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और फ्राई चीजें ठंड में ज्यादा खाई जाती हैं, लेकिन ये पचने में भारी होती हैं, जिससे गैस, एसिडिटी और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, जो लोग इन दिक्कतों से परेशान है वह तला-भुना कम खाएं.

प्रोसेस्ड और पैकेट फूड: अगर आप चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेट स्नैक्स के दीवाने हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि इनमें नमक और ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में कई बीमारियों का घर बना सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)