दिल के दुश्मन हैं ये 5 फूड्स, आज से बना लें दूरी, नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने

Konse Foods Dil Ke Liye Kharab Hai: आज के समय में बदलता खान-पान और लाइफस्टाइल कई दिल से जुड़ी बीमारियों का कारण बन रहा है. कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में दिल को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी हो गया है. इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो दिल की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. यहां जानें कौन से हैं वो फूड्स.

कौन सी चीजें दिल के लिए हानिकारक हैं?

मैदा: मैदा से बनी चीजें जैसे सफेद ब्रेड, बिस्किट और पेस्ट्री पचने में समय लगा सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी. अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मैदा से बनी चीजों का सेवन न करें.

तला-भुना खाना: समोसा, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें खाने में स्वादिष्ट जरूर होती है, लेकिन शरीर के लिए उतनी ही खतरनाक भी. इन चीजों में तेल ज्यादा होता है, जो शरीर में खराब वसा बढ़ा सकता है.

जंक फूड: पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और चिप्स जैसी चीजों में नमक की अच्छी मात्रा होती है. इसका सेवन न सिर्फ वजन को बढ़ा सकता है, बल्कि दिल से जुड़ी बीमारियों का घर भी बन सकता है.

ज्यादा मीठा: कई लोगों का दिन मीठा खाए बिना नहीं निकलता, लेकिन क्या आप जानते हैं केक, पेस्ट्री, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यह वेट को बढ़ाने के साथ दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती है.

रेड मीट: क्या आप भी ज्यादा मात्रा में रेड मीट का सेवन करते हैं? अगर हां, तो बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि अगर रेड मीट बहुत ज्यादा और बार-बार खाया जाए, तो यह दिल की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)