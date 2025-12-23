विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने किया भारत दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान, देखें किसे मिली जगह

India vs New Zealand: टी20 विश्व कप से पहले पांच मैचोें की टी20 सीरीज को मेगा इवेंट की तैयारी के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने किया भारत दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान, देखें किसे मिली जगह
India vs New Zealand: मिचेल सैंटनर टी20 के कप्तान हैं
  • अगले साल फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी
  • न्यूजीलैंड ने भारतीय दौरे के लिए वनडे और टी20 टीमों की घोषणा की है जिसमें कई सीनियर खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं
  • मिचेल सैंटनर टी20 टीम के कप्तान होंगे जबकि मिशेल ब्रेसवेल वनडे टीम के कप्तान के रूप में चुने गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज मेगा इवेंट की तैयारी के लिए दोनों ही देशों के लिए बहुत ही अहम है. इससे पहले कीवी टीम मेजबानों के साथ तीन मैचों सीरीज भी खेलेगी. टी20 विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से होगा. न्यूजीलैंड ने भारतीय दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. चोट से वापसी करने के बाद मिचेल सैंटनर टी20 की कप्तानी करेंगे, तो जबकि मिशेल ब्रेसवेल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. दोनों ही फॉर्मेटों में कई सीनियर  खिलाड़ियों की  वापसी हो रही है. वहीं, कुछ उभरते हुए खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन का इनाम दिया गया है. इन खिलाड़ियों में जेडेन लेनॉक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवोन जैकब्स, टिम रॉबिंसन, मिशेल राई भी शामिल हैं. राई ने हाल ही में विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपने करियर का आगाज किया था. 

इन खिलाड़ियों को रखा गया टीम से बाहर

कायले जैमिसन चोट से उबरने के बाद दोनों ही फॉर्मेटों का हिस्सा है,जबकि मार्क चैपमान और मैट हेनरी टी20 टीम में वापसी के लिए तैयार हैं. वहीं, जैकब डेफी, रचिन रवींद्र, केन विलियम्सन, विल ओक राउरके और ब्लेयर टिकनर को या तो आराम दिया गया है, या इनमें से कुछ इंजरी मैनेजमेंट और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण बाहर है. दोनों टीम इस प्रकार हैं:

न्यूजीलैंड टी20 टीम: 1. मिचेल सैंटनर (कप्तान) 2. मिशेल ब्रेसवेल 3. मार्क चैपमैन 4. डेवोन कॉनवे 5. जैकब टफी 6. जैक फोक्स 7. मैट हेनरी 8. कायले जैमिसन 9. बेवोन जैकब्स 10. डारेल मिचेल 11. जेम्स नीशम 12. ग्लेन फिलिप्स 13. रचिन रवींद्र 14. टिम रॉबिंसन 15. इश सोढ़ी 

न्यूजीलैंड वनडे टीम: 1. मिशेल ब्रेसवेल  (कप्तान) 2. एडी अशोक 3. क्रिस्टियन क्लार्क 4. जोश क्लार्कसन 5. डेवन कॉनवे 6. जैक फोक्स 7. मिच हे 8. कायले जैमिसन 9. निक केली 10. जेडन लेनाक्स 11. डारेल मिशेल 12. हेनरी निकोल्स 13. ग्लेन फिलिप्स 14. मिशेल रेई 15. विल यंग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now