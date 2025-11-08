करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खुद को फिट रखने की सीक्रेट, इन 3 बातों का रखें ध्यान और फिर देखें कमाल

Fit and Healthy: फिट और हेल्दी रहना सिर्फ शरीर के दिखने से नहीं, बल्कि अंदर से कैसा महसूस होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है. कई बार लोग बाहर से हट्टे-कट्टे दिखते हैं लेकिन वो अंदर से कमजोर होते हैं. उनके शरीर में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है. ऐसे में उनको अपनी लाइफस्टाइल और खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. जब आपकी लाइफस्टाइल और खानपान बेहतर रहता है तो ऐसा करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, मूड अच्छा होता है और फोकस भी बेहतर होने लगता है. इसके लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी-छोटी आदतें भी आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. हाल ही में सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (जिन्होंने करीना कपूर जैसे स्टार्स के साथ काम किया है) ने ऐसी ही 3 आसान आदतों के बारे में बताया है, जो आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

जरूर अपनाएं ये 3 हेल्दी आदतें

1. भोजन

रुजुता दिवेकर हफ्ते में कम से कम तीन बार अपनी डाइट में कंद-मूल सब्जियाँ शामिल करने की सलाह देती हैं. इनमें अरबी, कोनफा, सूरन, रतारू जैसी जड़ों वाली सब्जियाँ शामिल हैं. वो कहती हैं कि आजकल लोग ब्रोकली, अरुगुला, एवोकाडो और एस्पैरागस जैसी चीज़ों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं और इन देसी सब्जियों जो पोषण से भरपूर फूड आइटम्स होते हैं उनको भूल गए हैं. इसलिए इन्हें अपनी थाली में वापस लाएँ.

सर्दियों में अगर आप थकान, जुकाम, स्किन ड्राईनेस या बालों में रूखापन महसूस करते हैं, तो इनके एंटीऑक्सीडेंट आपको इन समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.

ये सरल प्राकृतिक तरीके से आपकी गट हेल्थ (पाचन तंत्र) को सुधारते हैं और गैस-ब्लोटिंग की समस्या को कम करते हैं.

इनका सेवन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है. अगर आप पीरियड्स अनियमितता, पेरिमेनोपॉज़, मेनोपॉज़, हॉट फ्लैशेस या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये सब्जियाँ विशेष रूप से फायदेमंद हैं.

आप इन सब्जियों को नाश्ते, दोपहर, रात के खाने या फिर शाम 4-6 बजे के स्नैक के रूप में ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: AIIMS के डॉक्टर सेठी ने बताया क्या है काजू, बादाम और अखरोट खाने का सबसे सही समय और सही तरीका, तभी मिलेगा फायदा

2. एक्सरसाइज

रुजुता दिवेकर के अनुसार, शाम को या रात के खाने के बाद हल्की वॉक करना बेहद फायदेमंद होता है. सिर्फ 10 मिनट की यह एक्टिविटी:

• पाचन सुधारती है

• गैस कम करती है

• नींद बेहतर बनाती है

विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जिनकी फास्टिंग शुगर ज्यादा रहती है.

3. नींद

रात को सोने से 30 मिनट पहले और सुबह उठने के 30 मिनट बाद मोबाइल या किसी भी स्क्रीन से दूर रहें. आपकी ये आदत आपके मन को शांत रखने में मदद करती है. आपको दिनभर के विचारों को समझने का समय मिलता है. इसके साथ ही दिमाग अनचाही बातों को फिल्टर कर देता है. इसके साथ ही आप आप अपने अंदर ज्यादा कनेक्टेड और स्थिर महसूस करते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)