Dark Circles हटाने हैं? Doctor Hansa Yogendra ने बताए आंखों के काले घेरों के लिए असरदार घरेलू उपाय

How to reduce dark circles: आंखों के नीचे बनने वाले डार्क सर्कल्स आज के समय में बहुत आम समस्या बन चुके हैं. इससे आपका चेहरा डल और बेजान नजर आने लगता है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय और सही लाइफस्टाइल से इन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी विषय पर मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के कुछ ऐसे ही उपाय बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कार के अंदर रखी पानी की बोतल कितने दिनों में एक्सपायर हो जाती है, क्या गाड़ी में रखा पानी पीने के लिए सेफ है?

कैसे साफ करें डार्क सर्कल्स?

पहला असरदार तरीका है बादाम तेल की हल्की मसाज. डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, बादाम तेल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा को पोषण देकर हेल्दी बनाते हैं. सोने से पहले दो-तीन बूंद बादाम तेल लेकर आंखों के नीचे हल्के हाथों से मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, सूजन कम होती है और पिगमेंटेशन धीरे-धीरे हल्की पड़ने लगती है. इसके नियमित इस्तेमाल से डार्क सर्कल्स लाइट होने के साथ-साथ फाइन लाइंस भी कम हो सकती हैं.

खीरा या आलू का इस्तेमाल



दूसरा उपाय है ठंडे खीरे या आलू की स्लाइस लगाना. खीरा त्वचा को ठंडक देता है और हाइड्रेट करता है. वहीं, आलू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो पिगमेंटेशन को हल्का करने में मदद करते हैं. ऐसे में आप बारी-बारी इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें आंखों पर 10 मिनट रखकर आराम करें. इससे न केवल आपको डार्क सर्कल्स कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि आंखों की थकाम कम होगी, जलन कम होती है और आंखों के आसपास नेचुरल ग्लो भी आता है.

इन सब से अलग आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्का एक्सफोलिएशन करता है और त्वचा को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड बनाता है. इसके लिए ठंडे दूध में कॉटन भिगोकर आंखों पर रखें. डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, नियमित तौर पर ऐसा करने से काफी राहत मिलती है और त्वचा ब्राइट दिखने लगती है.

घरेलू उपायों के साथ-साथ लाइफस्टाइल और डाइट सुधारना भी जरूरी है. इसके लिए-

रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें

पर्याप्त पानी पिएं

आयरन और बी12 से भरपूर चीजें जैसे हरी सब्जियां, दाल, चुकंदर आदि खाएं

रात को स्क्रीन टाइम कम करें और

स्ट्रेस घटाने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.