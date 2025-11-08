विज्ञापन
विशेष लिंक

AIIMS के डॉक्टर सेठी ने बताया क्या है काजू, बादाम और अखरोट खाने का सबसे सही समय और सही तरीका, तभी मिलेगा फायदा

Right Time to eat Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन तभी जब आप इनको सही तरीके से और सही समय पर खाते हैं तो, एम्स के डॉक्टर सौरभ सेठी ने बताया है कि कौन सा ड्राई फ्रूट कब खाने से मिलेगा ज्यादा फायदा.

Read Time: 4 mins
Share
AIIMS के डॉक्टर सेठी ने बताया क्या है काजू, बादाम और अखरोट खाने का सबसे सही समय और सही तरीका, तभी मिलेगा फायदा
कौन से ड्राई फ्रूट कब खाना चाहिए, डॉक्टर ने बताया सही तरीका.

Right Time to eat Dry Fruits: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद को फिट और हेल्दी रखना आसान नहीं है. ऐसे में हमारी डाइट में शामिल छोटी-छोटी चीजें बड़ा फर्क डाल सकती हैं. जिसमें काजू, बादाम, अखरोट जैसे कई ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं. इनको सुपरफूड्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है. बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और बाकी मेवे शरीर को प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन जैसे अन्य कई जरूरी मिनरल्स देते हैं. लेकिन ये फायदे आपको तभी मिल पाते हैं जब आप इनका सेवन सही समय पर और सही मात्रा में करते हैं. हार्वर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि कौन से नट्स को दिन के किस समय पर खाने से शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है.

किस समय कौन सा मेवा खाना बेहतर है?

ये भी पढ़ें: Uric Acid को नेचुरली कैसे कम करें, Doctor ने शेयर यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या नहीं

सुबह के समय बादाम

सुबह बादाम खाना शरीर की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना गया है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन E दिमाग और ब्लड शुगर को सपोर्ट करते हैं. आप चाहे तो बादाम भिगोकर खाएं या सीधे मुट्ठी भर लें, इससे दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ होती है.

मिड-मॉर्निंग में पाइन नट्स

पाइन नट्स में पाए जाने वाला पिनोलेनिक एसिड भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और शरीर की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक है. इसे सुबह और दोपहर के बीच स्नैक के रूप में लेना अच्छा रहता है.

लंच टाइम में काजू

काजू जिंक और आयरन से भरपूर होता है. दोपहर के भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में काजू लेने से ऊर्जा का स्तर बेहतर रहता है और इम्यून प्रणाली मज़बूत होती है. यह दिनभर की एक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

ये भी पढ़ें: हर रोज 1 चम्मच जीरा खाने से जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, जानें कैसे करना है सेवन, जीरे की तासीर और फायदे

दोपहर में पिस्ता

पिस्ता में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं. लंच के बाद या दोपहर के नाश्ते में पिस्ता खाने से भूख नियंत्रित रहती है और ज्यादा खाने से बचा जा सकता है. यह वजन को संतुलित रखने में मदद करता है.

शाम को अखरोट

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. साथ ही अखरोट मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है. इसलिए शाम के समय अखरोट खाना लाभदायक है.

डेजर्ट के साथ पेकन्स (Peans)

पेकन्स में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने में मदद करते हैं. इसे किसी हल्की मिठाई या डेजर्ट के साथ खाना अच्छा विकल्प है.

मूंगफली कभी भी

मूंगफली में रेस्वेराट्रोल और नियासिन पाए जाते हैं जो दिल और दिमाग दोनों की सेहत में सहायक हैं. मूंगफली को आप दिन में कभी भी स्नैक के रूप में शामिल कर सकते हैं, बस मात्रा संतुलित रखें.

नट्स बेहद लाभकारी होते हैं, लेकिन इन्हें दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना ही सही है. ज्यादा मात्रा में खाने से कैलोरी बढ़ सकती है और वजन भी बढ़ सकता है. अगर आप अपनी डाइट में सही समय पर सही मेवे शामिल कर लेते हैं, तो शरीर को पोषण भी मिलेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी. धीरे-धीरे यह आदत आपकी सेहत पर अच्छा असर डालना शुरू कर देगी.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khali Pet Dry Fruits Kha Sakte Hai, Dry Fruits Khane Ka Sahi Samay Kya Hai, When Should I Eat Dey Fruits, Best Time To Eat Dry Fruits Morning Or Night, Ek Din Me Kitne Badam Kha Sakte Hai, Ek Din Me Kitne Akhrot Kha Sakte Hai, Ek Din Me KitnI Kishmish Kha Sakte Hai, Health News, Food News, Is It Good To Eat Walnuts At Night
Get App for Better Experience
Install Now