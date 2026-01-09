खाना सांस की नली में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया गले में कुछ अटक जाए तो सबसे पहले क्या करें

What is the best thing to do if you are choking: खाना खाते समय अटक जाना एक आम समस्या है. कई बार जल्दी-जल्दी खाने, खाना खाते समय बात करने या तेज सांस लेने पर खाना गले में अटक जाता है. ये स्थिति बेहद दर्दनाक होती है और इसके चलते कई बार सांस तक लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या करें और कैसे तुरंत राहत पाएं. अगर आप भी इस तरह का अनुभव कर चुके हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इस विषय पर ऑर्थो और स्पोर्ट्स सर्जन ओबैदुर रहमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि अगर खाना सांस की नली में फंस जाए या गले में कुछ अटक जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या न करें?

डॉक्टर कहते हैं, जब भी आपके गले में कुछ अटक जाए, तो सबसे पहले पानी बिल्कुल न पिएं. इससे रुकावट और बढ़ सकती है.

गले में उंगलियां न डालें, इससे टुकड़ा और अंदर जा सकता है और सूजन बढ़ सकती है.

सीधा नहीं लेटें, इससे सांस रुकने का खतरा बढ़ जाता है.

इन सब से अलग घबराकर इधर-उधर नहीं भागें, इससे शरीर की ऑक्सीजन जल्दी खत्म होती है.

नंबर 1- Self-Heimlich तकनीक अपनाएं

डॉक्टर सबसे पहले किसी मजबूत कुर्सी पर बैठने की सलाह देते हैं. कुर्सी पर पेट टिकाकर बैठ जाएं और पूरे शरीर का वजन नीचे की ओर फेंक दें. इससे तब तक दोहराएं जब तक अटका हुआ टुकड़ा बाहर न निकल जाए.

मुट्ठी बनाएं, नाभि के ऊपर रखें, दूसरे हाथ से पकड़ें और तेजी से अंदर और ऊपर की तरफ धक्का दें. ऐसा लगातार करते रहें.

अगर आपको सांस आ रही है, तो खांसी करते रहें. जोर से खांसना छोटे टुकड़े बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

अगर तमाम तरीके अपनाने के बाद भी फंसी हुई चीज बाहर नहीं आ रही है, तो बिना अधिक समय गवाए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें. कॉल स्पीकर पर रखें ताकि मदद जल्दी पहुंच सके. इसके अलावा अगर आप घर में अकेले हैं, तो दरवाजा अनलॉक कर दें ताकि मेडिकल टीम आसानी से अंदर आ सके.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं. वहीं, अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या खाना निगलने में दिक्कत रहती है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें. इसके पीछे कुछ खास कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं. सही कारण जानकर आप आगे होने वाली परेशानी के खतरे को कम कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

