गाजर के जूस में काला नमक मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं? किन बीमारियों को दूर करता है, कब और कितना पिएं?

Carrot juice Benefits: सर्दियां शुरू होते ही हमारे आसपास की दुकान में सब्जियों का जूस, फलों का जूस और गाजर का जूस मिलने लगता है. गाजर विंटर का सुपरफूड है. आपने सुना होगा गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जानी जाती है. गाजर में कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य को चमत्कारिक फायदे देते हैं. गाजर में विटामिन ए (बीटा-कैरोटीन के रूप में) भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों को रोशनी को हेल्दी बनाए रखने, स्किन और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी है. इसके अलावा गाजर में विटामिन सी, के और बी-विटामिन (जैसे नियासिन और बी6) भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जो स्वास्थ्य के लिए चमत्कार करते हैं.

हम सभी सर्दियों में गाजर का जूस पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर के जूस में काला नमक मिलाकर सेवन करना और भी फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं कि गाजर के जूस में ब्लैक सॉल्ट मिलाकर सेवन करने के फायदे और पीने का सही समय और मात्रा के बारे में.

गाजर में काला नमक मिलाकर सेवन करने के फायदे | Benefits of Consuming Carrots Mixed With Black Salt

1. बेहतर पाचन

गाजर में डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पाचन में सहायक होता है और कब्ज से बचाता है. काला नमक एक आयुर्वेदिक औषधि है जो लिवर में पित्त बनाने को प्रोत्साहित करने और सूजन, गैस और अपच को कम करने के लिए जाना जाता है. साथ में, ये दोनों मिलकर हेल्दी आंत और रेगुलर मल त्याग को बढ़ावा देते हैं.

2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

दोनों ही तत्व एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं. गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन सी होता है, जबकि काली गाजर (जिसे अक्सर पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है) में एंथोसायनिन की मात्रा खासतौर से ज्यादा होती है. ये यौगिक हानिकारक फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन कम होती है.

3. पोषक तत्वों का बेहतर एब्जॉर्प्शन

गाजर में काला नमक मिलाकर सेवन करने से पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है. काले नमक में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरीमिनरल होते हैं.

4. ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है

गाजर में मौजूद पोटेशियम एक्स्ट्रा सोडियम को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. गाजर में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. हालांकि काले नमक में सोडियम होता है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि इसमें सामान्य नमक की तुलना में सोडियम की मात्रा कम होती है, इसलिए अगर इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो अपने सेवन पर नजर रखते हैं.

5. मजबूत इम्यून सिस्टम

गाजर का जूस और काला नमक का मिश्रण विटामिन ए और सी की अच्छी खुराक प्रदान करता है, जो एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी हैं.

गाजर का जूस कैसे पिएं? | How to Drink Carrot Juice?

इस मिश्रण का सेवन करने का एक लोकप्रिय और हेल्दी तरीका कांजी बनाना है, जो एक पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक है. इसमें कटी हुई काली या लाल गाजर को पानी, पिसी हुई सरसों और काले नमक के साथ मिलाकर, मिश्रण को कुछ दिनों के लिए धूप में फर्मेंट होने दिया जाता है.

गाजर का जूस कब पिएं? (When to Drink Carrot Juice?)

गाजर के जूस को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट माना जाता है. यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि रात भर उपवास के बाद आपका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है. इसके साथ ही आप इसे नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं. दिन में किसी भी समय ब्रेकफास्ट या ड्रिंक के रूप में गाजर का जूस पी सकते हैं.

गाजर का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए? | How Much Carrot Juice Should be Consumed?

हर दिन एक छोटा गिलास (लगभग 150-200) मिलीलीटर) पीना पर्याप्त है. आप हफ्ते में दो से तीन बार एक छोटा गिलास भी पी सकते हैं. बहुत ज्यादा मात्रा में पीने से बचें क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है.

