रोजाना खाली पेट नींबू पानी में मिलाकर पी लें ये 1 चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Hot Water with Lemon and Black Salt: सुबह की शुरूआत हमेशा हेल्दी ड्रिंक के साथ करनी चाहिए. बहुत से लोग अपने दिन की शुरूआत चाय-कॉफी के साथ करते हैं. लेकिन खाली पेट चाय और कॉफी का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. अगर आप भी खुद को सेहतमंद और हेल्दी रखना चाहते हैं तो खाली पेट नींबू पानी में काला नमक मिलाकर पी सकते हैं. इस ड्रिंक का सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि नींबू में विटामिन सी, पोटैशियम, कैल्शियम, और अन्य एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.

कैसे बनाएं नींबू और काला नमक वाला पानी- (How To Make Lemon With Black Salt Water)

इस पानी को बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी को गरम कर लेना है फिर इसमें आधा नींबू के रस को डालकर एक चम्मच काला नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और छानकर पी लें.

नींबू पानी में काला नमक मिलाकर पीने के फायदे- (Garm Pani me Nimbu or Kala Namak Milakar Peene ke Fayde)

1. कब्ज-

नींबू का रस और काला नमक पाचन-तंत्र को दुरुस्त रखते हैं. इस पानी को पीने से अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो पेट संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मदद मिल सकती है.

2. मोटापा-

वजन को घटाने के लिए आप नींबू पानी में काला नमक मिलाकर पी सकते हैं. इस पानी को पीने से कैलोरीज और फैट बर्न होता है.

3. स्किन-

नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. अगर आप रोजाना इसमें काला नमक मिलाकर पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

4. दिल-

नींबू एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है. अगर आप रोज गरम पानी में काला नमक और नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो दिल को दुरुस्त रखने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)