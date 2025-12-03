सिर्फ 15 दिन सुबह गुनगुने पानी में घी और काला नमक मिलाकर पीने से क्या होगा?

Benefits of Ghee and Black Salt Water: हमारी रसोई में मौजूद कई चीजें केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि वे प्राकृतिक औषधियों की तरह काम करती हैं. घी, जिसे सुपर फूड और हमारे खानपान का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, और काला नमक, जो पाचन तंत्र का दोस्त माना जाता है. इन दोनों का संयोजन शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है. आयुर्वेद में घी को स्निग्ध ऊर्जा और काले नमक को पाचन सुधाकर कहा गया है. लेकिन, सवाल ये है कि अगर इन दोनों चीजों को हर सुबह गुनगुने पानी के साथ केवल 15 दिनों तक पिया जाए, तो शरीर में क्या बदलाव होते हैं? क्या यह सचमें फायदेमंद है, या बस एक ट्रेंड? आइए इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं.

गुनगुने पानी में घी और काला नमक मिलाकर पीने के फायदे | Benefits of Drinking Lukewarm Water Mixed with Ghee and Black Salt

1. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पेट की जमी हुई गैस और अपाच्य चीजों को बाहर निकालने में मदद करता है. जब इसमें घी मिलाया जाता है, तो यह लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और आंतों की सफाई को आसान बनाता है. काला नमक पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, जिससे पेट फूलना, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं. सिर्फ 7-10 दिनों में पेट हल्का महसूस होना शुरू हो सकता है.

ये भी पढ़ें: चाय में लौंग डालकर पीने से क्या होता है, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इस Chai का सेवन

2. लिवर और पित्ताशय को मिलता है आराम

घी में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड और ब्यूटिरिक एसिड लिवर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. काला नमक पित्त रस (Bile juice) को बैलेंस करता है, जो भोजन को सही तरीके से तोड़ने में मदद करता है. निरंतर 15 दिन सेवन से लिवर की सफाई प्रक्रिया तेज होती है, जिससे त्वचा पर निखार भी नजर आने लगता है.

3. जोड़ों के दर्द में आराम

घी शरीर के लुब्रिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. अगर आपके घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है, तो यह कॉम्बिनेशन सूजन को कम करता है. कई आयुर्वेदिक वैद्य इसे जोड़ों की जकड़न को कम करने के प्राकृतिक उपाय के रूप में सुझाते हैं.

4. वजन घटाने की प्रक्रिया को सपोर्ट

अक्सर लोग सोचते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ता है. जबकि सच यह है कि सही मात्रा में लिया गया घी शरीर की मेटाबोलिक रेट को बढ़ाता है. काला नमक शरीर में पानी की अनावश्यक रुकावट को रोकता है. साथ में पिया गया गुनगुना पानी फैट बर्निंग को एक्टिव करता है. यह कोई जादुई फार्मूला नहीं, बल्कि 15 दिनों में पेट की सूजन कम महसूस होती है और शरीर हल्का लगता है.

ये भी पढ़ें: बेकार समझकर फेंक देते हैं पपीते के बीज? लिवर, पाचन और वजन घटाने में मददगार, जानें पपीते के बीज के फायदे

5. कब्ज और एसिडिटी से छुटकारा

घी आंतों को चिकनाई देता है, जिससे मल त्याग सहज हो जाता है. काला नमक गैस्ट्रिक जूस को बैलेंस करता है. इस कॉम्बिनेशन से सुबह की शुरुआत करने पर पुरानी कब्ज भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

कैसे बनाएं यह ड्रिंक?

एक गिलास गुनगुना पानी.

आधा चम्मच घी.

एक चुटकी काला नमक.

इसे अच्छी तरह मिलाकर खाली पेट पिएं.

किसे सावधान रहना चाहिए?

जिन्हें फैटी लिवर, पित्त विकार या डॉक्टर ने घी से बचने की सलाह दी हो.

जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है (काला नमक सीमित मात्रा में लें).

यह सरल घरेलू नुस्खा कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, लेकिन शरीर के नेचुरल सिस्टम को एक्टिव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है. सिर्फ 15 दिन तक इसे अपनाने से पाचन सुधरेगा, त्वचा निखरेगी, वजन कम होने में सहायता मिलेगी और शरीर हल्का महसूस होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)