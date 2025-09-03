सुबह खाली पेट पी लें इस हरे पत्ते का पानी, फिर हो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Kari Patta Pani Peene Ke Fayde: करी पत्तों को अक्सर सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पानी भी किसी से कम नहीं है. करी पत्ते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. ऐसे में अगर आप सुबह खाली पेट करी पत्ते के पानी को पीते हैं तो बाल, त्वचा, पेट, वजन और लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं करी पत्ते का पानी पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है.

Kari Patta Ka Pani Peene Se Kya Hota Hai | Curry Leaf Water Benefits | Benefits Of Curry Leaves Water In Empty Stomach

क्या हम रोज करी पत्ते का पानी पी सकते हैं?

पेट: करी पत्ते के पानी में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को बेहतर रखकर गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

डायबिटीज: करी पत्ते में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: बाल लंबे करने के लिए क्या खाएं? किचन में मौजूद ये 5 फूड्स दे सकते हैं काले, लंबे घने बाल

वजन: करी पत्ते का पानी शरीर में एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है. जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

दिल: करी पत्ते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इस पानी को पीकर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी?

10 से 15 ताजे करी पत्तों को एक गिलास पानी में डालकर 5 से 10 मिनट तक उबालें, जब पानी हल्का ठंडा हो जाए उसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)