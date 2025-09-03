बाल लंबे करने के लिए क्या खाएं? किचन में मौजूद ये 5 फूड्स दे सकते हैं काले, लंबे घने बाल

Foods For Hair Growth: लंबे, घने और चमकदार बाल हर किसी का सपना होता है. कई लोग बाल बढ़ाने के लिए तरह-तरह के घरेलू उपाय आजमाते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. kक्या आप जानते हैं? बाल लंबे करने का आसान तरीका आपकी किचन में ही मौजूद है. बस डाइट में थोड़ा सा बदलाव आपके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन बालों को बढ़ाने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फूड्स.

Baal Kaise Badhaye Jaldi Se | Baal Badhane Ka Tarika | Baal Badhane Ke Gharelu Upay | Baal Badhane Ke Liye Kya Khana Chahiye

बाल तेजी से बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

गाजर: गाजर विटामिन ए से भरपूर होता है, जो स्कैल्प में सीबम उत्पादन को रेगुलेट करता है. इसका सेवन बालों में नमी प्रदान करता है और डैंड्रफ से राहत दिलाने में सहायता करता है.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट सेब खाने से 4 बड़े फायदे, इन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन

अंडा: अंडा प्रोटीन और बायोटिन का अच्छा स्रोत है. इसमें मौजूद बायोटिन बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है साथ ही बालों को टूटने से रोकता है और उनकी जड़ें को मजबूत बनाता है.

शकरकंद: शकरकंद में पाया जाने वाला बीटा-कैरोटीन बालों को ड्राईनेस से बचाने और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है. लंबे बालों के लिए इसको अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

दही: दही में प्रोटीन और विटामिन बी5 होता है, जो न केवल बालों को टूटने से बचाता है, बल्कि स्कैल्प को हेल्दी रखने में भी मदद कर सकता है. दही का सेवन पेट के साथ बालों की हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.

हरी मिर्च: हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है, जिसका सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ को तेज करता है. इसे डाइट में शामिल करने से बालों की ग्रोथ तेज हो सकती है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)