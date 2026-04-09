Kaddu Dalchini Smoothie Recipe: शरीर में हो गई है विटामिन A की कमी, पिएं हेल्दी कद्दू दालचीनी स्मूदी

Kaddu Dalchini Smoothie Recipe: अगर आप अपनी डाइट में कुछ नया और हेल्दी शामिल करना चाहते हैं, तो कद्दू-दालचीनी स्मूदी एक शानदार विकल्प हो सकती है. यह स्मूदी न सिर्फ स्वाद में अलग है बल्कि पोषण से भी भरपूर है. कद्दू में मौजूद विटामिन ए (Vitamin A) और फाइबर (Fibre) शरीर को मजबूती देते हैं, वहीं दालचीनी मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को सपोर्ट करती है. यह रेसिपी बहुत आसान है और कम समय में तैयार हो जाती है, जिससे यह व्यस्त लाइफस्टाइल में भी फिट बैठती है. यह स्मूदी क्रीमी टेक्सचर वाली होती है और इसका स्वाद हल्का मीठा और थोड़ा स्पाइसी (spicy) होता है. यह एकदम स्मूद और पीने में बहुत सॉफ्ट लगती है.

कद्दू-दालचीनी स्मूदी बनाने के लिए सामग्री-

उबला हुआ कद्दू- 1 कप

दूध या बादाम दूध- 1 कप

दालचीनी पाउडर- 1 चुटकी

शहद या खजूर- स्वाद अनुसार

वनीला एसेंस- कुछ बूंद (ऑप्शनल)

बर्फ के टुकड़े- 2 से 3

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कद्दू-दालचीनी स्मूदी बनाने की विधि-

सबसे पहले कद्दू को अच्छी तरह उबालकर ठंडा कर लें. अब मिक्सर जार में उबला कद्दू, दूध, शहद और दालचीनी डालें. इसे 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करें जब तक स्मूदी पूरी तरह स्मूद और क्रीमी न हो जाए इसके बाद इसमें बर्फ डालकर एक बार फिर हल्का ब्लेंड करें. अब इसे गिलास में निकालकर तुरंत सर्व करें.

अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें चिया सीड्स (Chia Seeds) या अलसी के बीज (Flax seeds) भी मिला सकते हैं. इससे फाइबर और ओमेगा-3 (Omega-3) की मात्रा बढ़ जाएगी. दालचीनी ज्यादा न डालें क्योंकि इसका स्वाद तेज होता है. अगर आप शुगर कंट्रोल (Sugar Control) कर रहे हैं, तो शहद की मात्रा सीमित रखें.

यह स्मूदी सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक के रूप में पी सकते हैं. वर्कआउट के बाद भी यह अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह शरीर को एनर्जी देती है. अगर आप कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो कद्दू-दालचीनी स्मूदी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)