Vitamin A Deficiency : आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हम अक्सर अपनी डाइट पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते. जिसका असर शरीर में जरूरी न्यूट्रीएंट्स की कमी के रूप में दिखता है. इन्हीं में से एक अहम न्यूट्रिएंट है विटामिन A (Vitamin A Ki Kami Kyo Hoti Hai). जो आंखों की रोशनी, स्किन की सेहत, इम्यूनिटी और सेल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. अच्छी बात ये है कि विटामिन A (Vitamin A Kis Food Se Milta Hai) हमें रोजमर्रा के खाने से आसानी से मिल सकता है. बस जरूरत है सही जानकारी और सही फूड चॉइस की. आइए जानते हैं कि 100% विटामिन A कैसे पाया जा सकता है और किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

मैं 100% विटामिन A कैसे प्राप्त करूं? (How to get 100% Vitamin A?)

100% विटामिन A पाने के लिए सबसे जरूरी है बैलेंस डाइट. रोज की डाइट में हरी सब्जियां, पीले-नारंगी रंग के फल, डेयरी प्रोडक्ट्स और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट शामिल करें. क्योंकि विटामिन A फैट सॉल्युबल होता है. इसलिए इसे तेल या घी के साथ खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? (What is the best source of Vitamin A?)

विटामिन A के दो तरह का होता है, एक रेटिनॉल जो नॉन वेज से मिलता है और बीटा-कैरोटीन जो पौधों से मिलता है. गाजर, पालक, शकरकंद और कद्दू बीटा कैरोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं. जबकि दूध, घी, मक्खन, अंडे की जर्दी और लिवर रेटिनॉल से भरपूर होते हैं.

किस भोजन में सबसे अधिक विटामिन A होता है? (Which food contains the highest Vitamin A?)

अगर मात्रा की बात करें तो चिकन या मटन के लिवर में सबसे ज्यादा विटामिन A पाया जाता है. वेज ऑप्शन में गाजर, शकरकंद और पालक काफी अच्छे माने जाते हैं. थोड़ी सी मात्रा में भी ये शरीर की जरूरत पूरी कर सकते हैं.

सबसे ज्यादा विटामिन A कौन से फल में होता है? (Which fruit has the most Vitamin A?)

फलों में आम, पपीता, खरबूजा और खुबानी विटामिन A से भरपूर होते हैं. खासकर पका हुआ आम और पपीता रोज खाने से आंखों और स्किन की सेहत बेहतर रहती है.

विटामिन A की कमी में क्या खाना चाहिए? (What to eat in Vitamin A deficiency?)

अगर विटामिन A की कमी हो तो डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर का सलाद, शकरकंद, दूध, दही और फल जरूर शामिल करें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है, लेकिन नेचुरल सोर्स सबसे बेहतर होते हैं.

विटामिन ए की कमी कैसे पता करें?

विटामिन A की कमी से आंखों में सूखापन होने लगता है. वहीं, यह बच्चों में विकास रुकने, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली (immunity) को कमजोर करने, संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और एनीमिया जैसी समस्याएं भी पैदा करता है, जबकि इसकी अधिकता से सिरदर्द, लिवर खराब होना और भ्रूण में जन्म दोष हो सकते हैं.