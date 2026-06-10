तूफानी बारिश, आंधी और ओले, 100 की रफ्तार से हवाएं, दिल्ली यूपी समेत 17 राज्यों में मौसम मचाएगा कहर

Aaj Ka Mausam 10 June 2026:दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों को बारिश और तेज हवाओं के चलते चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है. 9 जून, मंगलवार शाम अचानक दिल्ली के मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई. दिल्ली,एनसीआर के साथ ही यूपी, हैदराबाद समेत कई हिस्सों में बरसात से मौसम सुहावना हो गया. साथ ही इस तूफानी बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिरे और पानी भी भर गया. मौसम का ये बदलाव गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए कुछ हद तक राहत जरूर लेकर आया है. 10 जून को भी देश के कई हिस्सों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी है. कई जगहों पर तो बिजली कड़कने के साथ ही ओले भी गिर सकते हैं. मौसम विभाग ने बिहार, यूपी समेत देश के 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

17 राज्यों में आएगा बारिश-तूफान