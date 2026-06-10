Rashifal 10 June 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आज 10 जून 2026 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति भावनाओं, निर्णय क्षमता, पारिवारिक संबंधों और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है, जबकि कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी कई लोगों को रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और अनुशासन महत्वपूर्ण रहेंगे. जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है.

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