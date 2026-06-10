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10 hours ago

Rashifal 10 June 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, आज 10 जून 2026 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति भावनाओं, निर्णय क्षमता, पारिवारिक संबंधों और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है, जबकि कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी कई लोगों को रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और अनुशासन महत्वपूर्ण रहेंगे. जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है.

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Jun 10, 2026 10:09 (IST)
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Rashifal 10 June 2026:(मीन राशि) परिवार और प्रेम में बढ़ेगी नजदीकी

परिवार में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और घर का वातावरण सहयोगपूर्ण बना रहेगा. किसी सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन सभी का साथ मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता आएगी और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के संकेत हैं.

Jun 10, 2026 10:05 (IST)
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Astrology LIVE:(मीन राशि) रचनात्मक कार्यों में मिलेगी सफलता

कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता बढ़ेगी. पुराने अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना है और नए विचारों से लाभ मिल सकता है. व्यापार और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कला, लेखन, संगीत और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

Jun 10, 2026 09:57 (IST)
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10 June 2026 Rashifal:(मीन राशि) आत्मविश्लेषण का रहेगा विशेष समय

आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर भावनात्मक गहराई और आत्ममंथन को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने जीवन और भविष्य से जुड़े कई विषयों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. अपनी भावनाओं को समझने और नए दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखने का अवसर मिलेगा.

Jun 10, 2026 09:56 (IST)
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Aaj 10 June 2026 Ka Rashifal:(कुंभ राशि) स्वास्थ्य और पढ़ाई पर दें ध्यान

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. तकनीकी और गणितीय विषयों में अभ्यास बढ़ाने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

Jun 10, 2026 09:44 (IST)
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Aaj ka Rashifal 10 June 2026:(कुंभ राशि) रिश्तों में समझदारी की होगी जरूरत

  • परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. घर का वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रह सकती है. 
  • प्रेम संबंधों में विश्वास और स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों को नए संपर्क मिल सकते हैं, लेकिन रिश्ते को समय देना आवश्यक रहेगा.

Jun 10, 2026 09:43 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(कुंभ राशि) करियर में धैर्य से मिलेगा लाभ

  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम देने लगेगी. 
  • नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में लाभ का कारण बनेंगी. 
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर बनने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी निवेश या बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

Jun 10, 2026 09:43 (IST)
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Rashifal 10 June 2026:(कुंभ राशि) आर्थिक मामलों में बढ़ेगी सतर्कता

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि वालों को धन और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करेगा. आप अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे. निर्णय लेते समय व्यावहारिक सोच आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

Jun 10, 2026 09:35 (IST)
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Astrology LIVE:(मकर राशि) स्वास्थ्य में रखें सक्रियता

विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता मजबूत रहेगी और पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य के मामले में कंधों या शरीर में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और सक्रिय दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

Jun 10, 2026 09:34 (IST)
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10 June 2026 Rashifal:(मकर राशि) परिवार में रहेगा सकारात्मक माहौल

परिवार में बातचीत बढ़ेगी और पुराने मुद्दों का समाधान निकल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी और साथी के साथ विचार साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों के संकेत बन रहे हैं.

Jun 10, 2026 09:14 (IST)
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Aaj 10 June 2026 Ka Rashifal:(मकर राशि) करियर और व्यापार में मिलेगी गति

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के आधार पर पहचान मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए नए अवसर और पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Jun 10, 2026 09:13 (IST)
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Aaj ka Rashifal 10 June 2026:(मकर राशि) संवाद से बनेंगे नए अवसर

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर मकर राशि वालों की संवाद क्षमता और कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएगा. आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. नए लोगों से संपर्क भी लाभदायक साबित हो सकते हैं.

Jun 10, 2026 09:12 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(धनु राशि) स्वास्थ्य और पढ़ाई में अनुशासन जरूरी

विद्यार्थियों का ध्यान बार-बार भटक सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पुनरावृत्ति बढ़ानी चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक दबाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या लाभकारी रहेगी.

Jun 10, 2026 09:12 (IST)
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Horoscope 10 June 2026: (धनु राशि) प्रेम संबंधों में रखें स्पष्टता

परिवार में किसी शुभ योजना या कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी और छोटी बातों पर गलतफहमी बनने की संभावना रहेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. अविवाहित लोगों को नए संपर्क मिल सकते हैं.

Jun 10, 2026 09:12 (IST)
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Astrology Live Updates:(धनु राशि) कार्यक्षेत्र में मिलेगी धीमी प्रगति

नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. व्यापारियों के लिए पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने और रुके हुए मामलों को पूरा करने का समय है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनियोजित खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं.

Jun 10, 2026 09:12 (IST)
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Daily Horoscope Live:(धनु राशि) परिवार और भावनाओं पर रहेगा फोकस

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर धनु राशि वालों को घरेलू जीवन और भावनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी और घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. निजी जीवन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

Jun 10, 2026 09:11 (IST)
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Rashifal Today Live:(वृश्चिक राशि) पढ़ाई में मिलेगा अच्छा परिणाम

विद्यार्थियों की समझने और सीखने की क्षमता बेहतर रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन तनाव से बचना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन लाभकारी रहेगा.

Jun 10, 2026 09:11 (IST)
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Rashifal 10 June 2026:(वृश्चिक राशि) परिवार और प्रेम जीवन रहेगा सकारात्मक

परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व मिलेगा. घर का माहौल भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.

Jun 10, 2026 09:11 (IST)
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Astrology LIVE:(वृश्चिक राशि) नई योजनाओं से खुलेंगे अवसर

व्यापार करने वाले जातकों के लिए नई योजनाओं को लागू करने का समय अनुकूल रहेगा. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन धन उधार देने से बचना बेहतर रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए.

Jun 10, 2026 09:10 (IST)
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10 June 2026 Rashifal:(वृश्चिक राशि) आत्मविश्वास से मिलेगा फायदा

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. अधूरे कार्यों को पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के भी संकेत हैं.

Jun 10, 2026 08:51 (IST)
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Aaj 10 June 2026 Ka Rashifal(तुला राशि) स्वास्थ्य और पढ़ाई पर रखें फोकस

विद्यार्थियों को एक साथ कई विषयों पर ध्यान देने से बचना चाहिए. कला, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों को नई प्रेरणा मिल सकती है. स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा.

Jun 10, 2026 08:50 (IST)
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Aaj ka Rashifal 10 June 2026:(तुला राशि) रिश्तों में संवाद बनाए रखें

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, हालांकि घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं. साथी के साथ छोटी बातों को लेकर गलतफहमी न हो, इसके लिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

Jun 10, 2026 08:30 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(तुला राशि) आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने प्रोजेक्ट्स और अधूरे कार्यों को सुधारने का समय है. किसी पुराने ग्राहक या क्लाइंट से दोबारा संपर्क लाभदायक साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक होने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा.

Jun 10, 2026 08:28 (IST)
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Horoscope 10 June 2026:(तुला राशि) कार्यों को व्यवस्थित करने का रहेगा दिन

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर तुला राशि वालों को अपने कामकाज को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करेगा. कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन सही योजना और समय प्रबंधन से आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे. लंबित कार्यों को पूरा करने का भी अवसर मिलेगा.

Jun 10, 2026 08:28 (IST)
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Rashifal 10 June 2026:(कन्या राशि) स्वास्थ्य और पढ़ाई में अनुशासन जरूरी

विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. विश्लेषणात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और योग-ध्यान मानसिक शांति देने में मदद करेंगे.

Jun 10, 2026 08:28 (IST)
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Astrology LIVE:(कन्या राशि) परिवार और प्रेम जीवन रहेगा बेहतर

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. किसी रिश्तेदार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और घर में मेहमानों का आगमन भी संभव है. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और साथी के साथ भरोसा मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी उपयुक्त व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.

Jun 10, 2026 08:27 (IST)
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Aaj 10 June 2026 Ka Rashifal:(कन्या राशि) आर्थिक फैसलों में रखें संतुलन

व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी और समझौते से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. किसी पुराने विवाद का समाधान निकलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. निवेश से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

Jun 10, 2026 08:07 (IST)
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10 June 2026 Rashifal:(कन्या राशि) साझेदारी में मिलेगा लाभ

आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए संबंधों और साझेदारी के मामलों को प्रमुख बनाएगा. आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी राय प्रभावशाली साबित हो सकती है.