सोने से पहले गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए ये चीज, सुबह पेट का कोना-कोना हो जाएगा साफ, कब्ज का घरेलू इलाज

Pet Saaf Karne Ka Gharelu Upay: पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या करें? ये सवाल सबसे कॉमन है और अक्सर लोग पाचन और पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं. कब्ज का घरेलू इलाज बहुत फायदेमंद है. अगर आप यहां बताए गए नुस्खे को आजमाते हैं तो जल्दी और कमाल का रिजल्ट मिल सकता है.

Pet Saaf Karne Ka Gharelu Upay: पेट साफ करने के लिए घी और गुनगुना पानी कारगर उपाय.

How To Cure Constipation Naturally: सर्दियों में पेट साफ न होने की समस्या बहुत से लोगों की होती है. इसका कारण ठंड के महीनों में तला-भुना खाना, कम पानी पीना और फाइबर वाली चीजों का सेवन कम करना है. अक्सर पेट साफ न होना पेट और पाचन की दिक्कत ही नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है. धीरे-धीरे ये कब्ज बनने लगती है और पाचन तंत्र (Digestion System) को बुरी तरह प्रभावित करती है. पेट साफ न होने से पूरा दिन खराब हो सकता है. इससे न सिर्फ पेट दर्द होता है बल्कि पेट फूलना, हार्ट बर्न और एसिडिटी की समस्या भी होने लगती है.

हालांकि कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उपाय (Kabj Se Chutkara Pane Ke Upay) कई हैं, लेकिन हर कोई पेट साफ करने या पेट की गंदगी साफ करने के लिए घरेलू उपायों पर ही भरोसा करता है. क्योंकि घरेलू नुस्खे नेचुरल और बिना साइडइफेक्ट्स के होते हैं. अगर आप भी पेट साफ न होने से परेशान हैं और पेट की गंदगी (Pet Ki Gandagi) को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप सुबह बिना किसी परेशानी के फ्रेश हो जाएंगे.

कई लोग पेट साफ करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं. लेकिन, बार-बार दवा लेना सही समाधान नहीं है. ऐसे में आयुर्वेद में बताए गए कुछ सरल घरेलू उपाय बहुत कारगर साबित हो सकते हैं. यहां हमने एक असरदार घरेलू नुस्खा बताया है जिसे आप आजमा सकते हैं.

पेट साफ करने के लिए गुनगुना पानी और घी क्यों है असरदार? (Why Are Lukewarm Water and Ghee Effective For Clearing The Bowels?

घी को आयुर्वेद में पाचन के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. यह आंतों को चिकनाई देता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है. वहीं गुनगुना पानी पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और आंतों की गति को बेहतर बनाता है. जब ये दोनों मिलते हैं, तो पेट के कोने-कोने की सफाई में मदद करते हैं.

कब्ज में कैसे काम करता है यह उपाय? (Ghee Water For Constipation)

  • आंतों को चिकना बनाता है: घी सूखी आंतों को नमी देता है, जिससे सख्त मल नरम हो जाता है.
  • पाचन शक्ति को सुधारता है: यह उपाय कमजोर पाचन को मजबूत करता है.
  • सुबह पेट साफ करने में मदद: रात में पीने से सुबह नैचुरल तरीके से प्रेशर बनता है और पेट साफ होता है.
  • गैस और एसिडिटी में राहत: रेगुलर सेवन से गैस, जलन और पेट फूलने की समस्या कम हो सकती है.

घी वाला पानी पीने का सही तरीका क्या है?

  • एक गिलास पानी हल्का गुनगुना कर लें.
  • इसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाएं.
  • अच्छे से मिलाकर सोने से ठीक पहले पी लें.
  • इसके बाद कुछ भी खाने-पीने से बचें.

किन लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है?

  • जिन्हें रोज या बार-बार कब्ज की समस्या रहती है.
  • जिनका पेट सुबह ठीक से साफ नहीं होता.
  • बुजुर्ग लोग, जिनकी आंतें कमजोर हो जाती हैं.
  • लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोग.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

  • घी की मात्रा ज्यादा न बढ़ाएं, वरना वजन बढ़ सकता है.
  • डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.
  • बहुत ज्यादा पुरानी या गंभीर कब्ज में यह उपाय सहायक है, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं.

बेहतर असर के लिए क्या करें?

इस उपाय के साथ दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, हरी सब्जियां और फल खाएं और रोज थोड़ा-बहुत चलना या योग जरूर करें.

सोने से पहले गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीना कब्ज से राहत पाने का एक आसान, सस्ता और नेचुरल घरेलू उपाय है. अगर इसे सही तरीके और रेगुलर अपनाया जाए, तो सुबह पेट साफ होने में काफी मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

