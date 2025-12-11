ज्वार की रोटी रोज खाने से क्या होता है? ज्वार गर्म होती है या ठंडी?

Jowar Ki Roti Benefits: ठंड के मौसम मौसम में हाथ-पैर का सुन्न पड़ना, कमजोरी आना, पाचन धीमा होना या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है. ऐसे में इन दिक्कतों से दूर रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज को शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत बना सकें. ज्वार एक ऐसा आटा है जो फाइबर, प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शमिल करना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

ज्वार की तासीर कैसी होती है?

ज्वार की तासीर गर्म तासीर होती है. सर्दियों में इसे खाने से शरीर को अंदर से गर्मी मिल सकती है, जिससे ठंड कम लग सकती है.

ज्वार की रोटी रोज खाने के क्या फायदे हैं?

पाचन: ज्वार में फाइबर अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. सर्दियों में पाचन धीमा पड़ जाता है, ऐसे में ज्वार को अपनी डाइट में शामिल करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

हड्डियां: सर्दियों के मौसम में जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए ज्वार को डाइट में शामिल करना फायदेमंद माना जा सकता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दर्द या सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

इम्यूनिटी: ज्वार एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-बी से भरपूर है, जो सर्दियों में बढ़ने वाले संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकते हैं, जिससे सर्दी-जुकाम और वायरस का खतरा कम किया जा सकता है.

वजन: ज्वार में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकता है, जिससे वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

ज्वार को कैसे खाया जाता है?

ज्वार की रोटी, ज्वार का दलिया, ज्वार का चीला, ज्वार की खिचड़ी या ज्वार के लड्डू बनाकर इसे अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)