आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं प्रोटीन से भी भरपूर है मेथी पनीर और ज्वार से बना पराठा, नोट करें रेसिपी

Methi Paneer Jowar Paratha: भारतीय घरों में नाश्ते में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है पराठा. यहां आपको मौसम के अनुसार पराठे खाने को मिलेंगे. शायद एक यही वजह है कि इनसे हम कभी बोर नहीं होते हैं. क्योंकि सर्दियों का मौसम आते ही आपको मेथी, पालक, बथुआ और गोभी के पराठे खाने को मिलेंगे, जो न केवल स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल हैं. अगर आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर पराठे की रेसिपी तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको प्रोटीन से भरपूर मेथी पनीर ज्वार से बने पराठे की रेसिपी बता रहे हैं. इंस्टाग्राम Yum.recipe पर शेयर इस रेसिपी को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. तो चलिए रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मेथी पनीर और ज्वार का पराठा- (How To Make Methi Paneer Jowar Paratha)

सामग्री-

ज्वार का आटा - 150 ग्राम

चना आटा - 60 ग्राम

कसा हुआ पनीर - 70 ग्राम

ताज़ा मेथी - 40 ग्राम

धनिया - 2 ग्राम

अदरक - 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च - 1 छोटा चम्मच

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

अलसी का पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

सफेद तिल - 1 छोटा चम्मच

नमक - 1 छोटा चम्मच

पानी - 120 मिलीलीटर

घी - 2 बड़े चम्मच

विधि-

इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 150 ग्राम ज्वार का आटा, 60 ग्राम बेसन, 70 ग्राम कसा हुआ पनीर, 40 ग्राम ताजा मेथी, 2 ग्राम हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच अलसी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल और 1 छोटा चम्मच नमक डालें. अच्छी तरह मिलाए. फिर 120 मिलीलीटर पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे का एक हिस्सा लें, उसे बटरपेपर लगी हुई बोर्ड पर रखें और हाथों से चपटा करें. एक तवा गरम करें और चपटे पराठे को 1-2 मिनट तक पकाएं. इसे पलटें, घी लगाएं, फिर दूसरी तरफ भी पलटें, घी लगाएं और दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं. तवे से निकालें और गरमागरम परोसें.

यहां देखें पोस्ट-

मेथी पनीर और ज्वार के फायदे- (Methi Paneer Jowar Khane Ke Fayde)

मेथी-

मेथी सर्दियों के मौसम में आने वाली हरी साग है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

पनीर-

पनीर को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और विटामिन A, विटामिन B12 और विटामिन D पाया जाता है.

ज्वार-

ज्वार को पोषण का खजाना कहा जाता है. इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, थायमिन, नियासिन, B6, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

