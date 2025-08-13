Independence Day Special Recipes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तैयार करें तिरंगा सीख कबाब रेसिपी, बच्चे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

Independence Day Special Recipe: 15 अगस्त का दिन ही ऐसा है जब हर शख्स देशभक्ति के जज्बे में डूबा नजर आता है. हर तरफ तिरंगे की बहार होती है. स्कूली बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई तिरंगे वाले ड्रेसअप में नजर आता है. ऐसे में खाने की थाली भला क्यों इससे अछूती रहे. अगर आप भी देश भक्ति को अपने घर की थाली में जगाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कबाब का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी 15 अगस्त के दिन कुछ तिरंगे के रंग का बनाना चाहते हैं तो तिरंगा सीख कबाब रेसिपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

कैसे बनाएं तिरंगा सीख कबाब रेसिपी- (How To Make Tricolor Seekh Kebab Recipe)

सामग्री-

दही

प्याज

हरी मिर्च

स्वादानुसार नमक

पनीर

धनिया और काली मिर्च पाउडर

अदरक

लाल मिर्च

बेसन

चीज

मकई का आटा

तेल (तलने के लिए)

विधि-

कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे पर मलमल का कपड़ा बिछाएं और उसमें दही डालें. कपड़े के किनारों को पकड़कर एक गांठ बांध दें. इसे तब तक लटकाएं जब तक यह चीच जैसा मिश्रण न बन जाए.

कबाब तैयार करें- चीज को कद्दूकस कर लें. धनिया और काली मिर्च को सूखा भून लें. पीसकर पाउडर बना लें. कसा हुआ चीज, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और नमक मिलाए. एक कटोरे में दही लें, उसमें लाल मिर्च और बचा हुआ धनिया पाउडर डालें. बेसन, पनीर और कॉर्नफ्लोर से बांध लें. मिश्रण से कबाब बनाएं. तवे पर हल्का तल लें और गरमागरम परोसें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)