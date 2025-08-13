विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: कान्हा को सबसे ज्यादा पसंद है इस चीज का भोग, जन्माष्टमी के दिन 5 मिनट में करें तैयार

Janmashtami 2025 Bhog: जन्माष्टमी के दौरान भगवान कृष्ण को पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है, पंजीरी का प्रसाद बड़ों और बच्चों को खूब पसंद आता है.

Panjiri Recipe: जन्माष्टमी पर भोग रेसिपी कैसे बनाएं.

Janmashtami 2025 Bhog Recipe: जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है हिंदू घरों में अभी से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है. इस पर्व को पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जाता है. बात करें मथुरा वृंदावन की तो यहां पर जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं. देश विदेश के लोग इस दिन यहां आते हैं और इस पल को सेलिब्रेट करते हैं. आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चीज चीज का लगाएं भोग.

जन्माष्टमी स्पेशल भोग रेसिपी- Janmashtami Special Bhog:

जन्माष्टमी पर तरह-तरह के भोग कृष्ण को लगाएं जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कान्हा को किस चीज का भोग पसंद हैं. जी हां आपने सही गेस किया कान्हा को पंजीरी का भोग सबसे ज्यादा पसंद हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे करें इसे तैयार.

कैसे बनाएं पंजीरी रेसिपी- (How to Make Panjiri Recipe)

सामग्री-

  • आटा
  • घी
  • मगज
  • बादाम
  • अजवाइन
  • सौंठ
  • मखाना
  • गोंद

विधि-

पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गोंद को घी में फ्राई करें, पहले तेज आंच पर फिर उसके बाद धीमी आंच पर. पूरी तरह फ्राई होने के बाद फूल जाएंगें. एक गहरे चम्मच से निकाल लें और ​ब्लेंडर में अच्छी तरह पीस लें. इसी पैन में मखाने को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, इन्हें निकालने के बाद बादाम और मगज को भी फ्राई करें. बचे हुए घी में आटे और अजवाइन को हल्का ब्राउन होने तक भूनें. इसे आंच से उतार लें, इसमें बादाम, मगज, सौंठ और गोंद डालकर ठंडा होने दें. जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी मिलाने के बाद इसे स्टोर कर लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

