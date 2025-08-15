स्वतंत्रता दिवस पर DLSA दिल्ली और रोटरी क्लब ने लोगों में कॉटन बैग का किया वितरण

15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पश्चिम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हाइट्स और रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 के सहयोग से कॉटन बैग वितरण अभियान का सफल आयोजन पैसिफिक मॉल, सुभाष नगर में किया गया.

इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक के पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें अपनी दिनचर्या में टिकाऊ व पर्यावरण के अनुकूल विकल्प जैसे कि कॉटन बैग अपनाने के लिए प्रेरित करना था.

इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव, यदि हम सब मिलकर अपनाएं, तो पर्यावरण पर बड़ा सकारात्मक असर डाल सकते हैं. यह पहल एक स्वच्छ, हरित और जिम्मेदार समाज के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. आइए, एक-एक कदम मिलाकर बड़ा बदलाव लाएं.