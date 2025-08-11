विज्ञापन
प्रोटीन भी चाहिए और मोटापे से बचना है तो Expert ने बताया क्यों बेस्ट है दाल, जानें राज की बात  

Dal Khane Ke Fayde: हम सभी जानते हैं नॉनवेज फूड और दालों में अच्छी-खासी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मोटापे से बचने के लिए दाल और नॉनवेज में क्या खाना सबसे सही है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या है एक्सपर्ट का कहना.

Dal Benefits: वेट लॉस में मददगार हैं दालें, जानें कैसे.

Benefits of Pulses: जब भी हेल्दी डाइट की बात आती है, तो हमेशा प्रोटीन की मात्रा पर काफी ध्यान दिया जाता है. वहीं हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन काफी महत्वपूर्ण है, जो मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है. वहीं हम यह भी जानते हैं नॉनवेज और दाल में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दाल से ज्यादा प्रोटीन का बेहतर सोर्स नॉनवेज है, तो क्या आप मानेंगे? आइए जानते हैं इस बारे में क्या है हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना.

क्या दाल की तुलना में नॉनवेज फूड  है प्रोटीन का बेहतर सोर्स? |Is non-veg food a better source of protein than pulses?|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना है कि, दाल और नॉनवेज फूड में अच्छी- खासी प्रोटीन की मात्रा होती है और दोनों ही सेहत के लिए अच्छे माने गए हैं, लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए, तो कहीं न कहीं प्रोटीन के मामले में नॉनवेज का पलड़ा भारी है. दाल में नॉनवेज से कम प्रोटीन पाया जाता है.

दाल में प्रोटीन कम पाया जाता है तो क्या छोड़ना सही है? |If pulses contain less protein, is it right to leave them?|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा कि यह सच है कि दाल में नॉनवेज फूड से कम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इस कारण दाल को अपनी डाइट से हटाना कोई समझदारी नहीं है. हमें इस बात भी बारीकी से ध्यान रखना होगा कि नॉनवेज फूड में फैट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण  शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है और आप मोटापे की चपेट में आ सकते हैं. डॉक्टर ने कहा- आप जितनी मात्रा में नॉनवेज का सेवन करेंगे, प्रोटीन के साथ- साथ आपके शरीर में फैट की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी.

क्यों खानी चाहिए दाल |Why should you eat lentils?|

डॉक्टर ने कहा, देखिए विभिन्न प्रकार की दालों में अच्छी- खासी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि दालों के सेवन से आपकी कैलोरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और न ही मोटापा बढ़ेगा. साथ ही आपको दालों में प्रोटीन के साथ- साथ आपको फाइबर और विभिन्न विटामिन और मिनरल मिलेंगे. दालों का ऑप्शन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो नॉनवेज फूड से परहेज करते हैं और शरीर के लिए प्रोटीन भी चाहते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

